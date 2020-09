4. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Fâtiha Suresi Ve Anlamı konu anlatımı

Kur'an-ı Kerim'in esasları Fatiha suresinde geçmektedir. Fatiha suresi baştan sonra bir yakarış ve eşsiz bir duadır.

Fatiha Suresi ve Anlamı

Fatiha Suresi Hz. Muhammed'in Mekke'de peygamberlik yaptığı ilk zamanlarda inmiştir. Bu dua Kur'an-ı Kerim'in bir özeti niteliğindedir. Müslümanların kıldığı namazların tüm rekatlarında Fatiha suresini okuması gerekmektedir.

Bu sure Kur'an-ı Kerim'in tüm amacının özeti niteliğindedir. Kur'an-ı Kerim'in gönderilmesinin amacı insanların bu dünyada yaşamlarını düzene sokması ve öbür dünyada sonsuz saadet içinde olmasını sağlamaktır. Bu amacın yerine getirilmesi için emir ve yasaklar bulunmaktadır. Bu emir ve yasakların hayata geçmesi için bunları yaratanın yaratıcı Allah olduğunun bilinmesi önemlidir.

Bu imanı desteklemek için ceza ve ödüller bulunmaktadır. Fatiha suresi içerisinde şifa saklamaktadır. Fatiha suresi Allah'ın benden bunları isteyin ki sizlere vereyim demesidir.

Fatiha suresi insanın varlığının boşuna olmadığını söylemektedir. İnsan Dünya'da yalnız ve başıboş değildir. Zor zamanlarında sığınacağı bir Rabbi vardır. Yaratılan her insan öylesine veya tesadüfen yaratılmadı. Her insanın varlığı yokluğuna tercih edilmiştir. İnsanların önüne sonsuz nimetler sunulmuştur. Duygular, beden, hayaller hep bu nimetler ile beslenmektedir. Yaşadığımız nimetler için Allah'a hamd etmemiz ve bizlere vermiş olduğu nimetler için teşekkür etmemiz gerekmektedir.

Allah alemleri de yaratandır. Alemler ve insan ırkı terbiye edilmektedir. Her şey insanların yaşamasına uyumlu bir şekilde yaratılmıştır. Ne insanların varlığı ne de diğer canlıların varlığı boşuna değildir. Etrafımızda gördüğümüz her şey bilerek yaratılmıştır ve hiç biri boşuna yaratılmamıştır. Hepsinin bir anlamı vardır.

Dünya insan ırkı için yabancı bir yer değildir. Etrafımızda gördüklerimiz insanı ırkını terbiye eden Allah'tan terbiye almıştır. Tüm kainat insanlığın kardeşidir.

İnsana şefkat gösteren Rabbi vardır. İnsanlar asla yalnız değildir. İnsanoğlu ve diğer canlılar şefkatle terbiye edilmektedir. Allah merhametlidir. Var edilen her şey sevildiği için yaratıldı. Allah yaratmış olduğu her canlının varlığından hoşnuttur. Hiç kimsenin varlığı Allah için yük olmaz. Canlıları beslemek, büyütmek Allah için zor değildir. Allah tüm canlıları sever. Sizin sevdiğiniz şeyleri de sevmektedir. Allah her zaman yanındadır.

Bir canlı öldüğü zaman üzülürüz. Fakat ölen her canlıya yaratıcımız sahip çıkmaktadır. Başka hiç bir şeyden medet ummamamız gerekir. Bizi yaratan ve tüm nimetleri bize veren Yüce Rabbimize her zaman ibadetlerimizi yerine getirmemiz gerekmektedir. Yaratan asla yaratmış olduğunu terk etmez.

Her insanın isteklerini Allah'tan istemesi gerekir. Allah'tan başka kimse bunu yerine getiremez. Her dileğin Allah'tan dilenmesi gerekmektedir. Yaratılan hiç bir varlık Allah için sıradan ya da önemsiz değildir. Yarattığı canlıya iyilik yapması Yüce Yaratanı yormaz.

İnsanın ne şekilde huzur bulacağını en iyi Allah bilmektedir. İnsanın seçmiş olduğu yollarda en iyi Allah'ın kendisini çağırdığı yoldur. Allah her zaman insan için en iyisini bilmektedir.

Yüce Allah kullarının yanlışa düşüp acı çekmesini istemez. Acılar insanların kendisini bilmemesinden kaynaklanmaktadır. İnsanı en çok sıkıntıya sokan şey insanın kendisini bilmemesidir. Her zaman yaratanın terbiyesini kabul etmek gerekmektedir. İnsanlar bu şekilde sıkıntılarından kurtulabilirler. Herkesin Allah'ın kendileri için en iyi olanı bildiğini bilerek O'na teslim olması gerekmektedir. Bu şekilde yanlıştan kurtularak doğru yola yönelmiş olurlar.

Kimseden medet ummadan Allah'tan istemek gerekmektedir. Yerleri ve göğü yaratan insanlara sonsuz nimetler veren de O'dur.