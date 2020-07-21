Maide Suresinin 6. ayetinde ''Allah, sizi temizlemek istiyor'' yazmaktadır. Temizlik, burada hem arınma hem de kişisel temizliği vurgular. Bu nedenle öncelikli olarak kendimizi sonra da çevremizi temiz tutmalıyız.

4. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çevremi Temiz Tutar ve Korurum - Konu Anlatımı

Hz. Muhammed bir gün bir sokakta yürürken yol kenarında oturan üç - dört kişi görür. Onlara yolda oturmamaları gerektiğini söyler. Bunun karşılığında içlerinden biri, birlikte oturmak ve sohbet i durduklarını ifade eder. Peygamberimiz de ''öyleyse yolun hakkını verin'' diye buyurur. Yolun hakkı nedir diye sorulduğunda, ''yoldan taş, diken gibi engelleri kaldırmak, yolu açmak'' karşılığını verir.

Çevremizi temiz tutmak için şunlara dikkat etmeliyiz:

1- Odamızı Temiz Tutmak:

Çevremizi temiz tutmaya odamızdan başlamalıyız. Uyandıktan sonra yatağımızı toplamalı ve evden çıkmadan önce pencereyi açıp odayı havalandırmalıyız. Haftada bir ya da iki kez odayı süpürmemiz de gerekir. Çıkardığımız çamaşır ve kıyafetleri ortalıkta bırakmak yerine, kirli sepetine ya da banyoya atmalıyız.

2- Evimizi Temiz Tutmak:

Oda kadar ev temizliğine özen göstermek de gerekir. Ev temizliğinde anne - babamıza elimizden geldiğince yardım etmeliyiz. Bulaşıkların yıkanması, evin süpürülmesi gibi konularda sorumluluk almalıyız. Çünkü çevre temizliği evden başlar ve evinizi temizlemeyen insanlar çevre temizliğinde de sorumlu davranmaz.

3- Yere Çöp Ve Atık Atmamak:

Yere çöp atmamalı, atan kişileri yumuşak bir dille uyarmalıyız. Elimizde bir paket ya da çöp kaldıysa, çöp kutusu görene kadar elimizde ya da cebimizde taşımalıyız. İçerisinde kimyasal ve petrol bulunan maddeleri yere atmak ise çevreye çok büyük oranda zarar verir. Petrolden yapılan pet şişeler doğada onlarca yıl kaybolmaz ve hem toprağı hem de havayı kirletir. Aynı zamanda pil atıkları da çinko içerdiği için doğaya çok zararlıdır. Toprağın kirlenmesine neden olup tarımsal ürünlere zarar verir. Bazı böcek türlerini yok ettiği için ekolojik dengeyi alt üst eder.

Pet şişe ve piller normal çöp kutularına da atılmamalı. Piller için özel kutular ve pet şişeler için geri dönüşüm kutuları mevcuttur. Bu kutulara atılan şişe ve piller geri dönüşüme gönderilerek çevrenin çok daha az zarar görmesi sağlanabilir. Bu konuda bilinçlenmeli ve çevrenin korunması konusunda bilgi alışverişin bulunmalıyız.

4- Doğal Enerji Kaynaklarını Kullanmak:

Petrol, benzin ve benzeri enerji kaynakları çevreye uzun vadede zarar vermektedir. Egzoz dumanları havayı kirletirken petrolden imal edilen enerji kaynakları hem insan hem de çevre sağlığını tehdit eder. Bu nedenle doğal enerji kaynaklarına yönelmeli ve bunların kullanımlarını arttırmalıyız. Güneş enerjisiyle çalışan paneller hem sıcak su hem de ışık kaynağı olarak kullanılmaktadır. Rüzgar türbinleri de çevreye hiçbir zarar vermeden insanların enerji kaynağını karşılıyor. Su, güneş ve rüzgar enerjisi yenilenebilir olduğu için de dünyamız için en uygun kaynaklardır. Ülkemizde, özellikle Ege bölgesinde güneş panelleri apartman çatılarına kurularak ısı ve sıcak su üretiliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlerde de doğal enerji kaynaklarına ağırlık verilmelidir.

5- Hayvanlara İyi Davranmak:

Çevremizi korumaya sokak hayvanlarından başlamalıyız. Onlar için barınaklar yapmalı, onların mama ve su ihtiyaçlarını karşılamalıyız.

Dinimiz bize temizliği emretmektedir. ''Temizlik imandan gelir'' sözüne uymak için çevremizi temiz tutmaya özen göstermeliyiz.