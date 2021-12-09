3'ün katları nelerdir? Üçün katları nasıl hesaplanır?

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Dört işlem söz konusu olduğu vakit 3'ün katları büyük bir öneme sahiptir. Sadece öğrenciler değil aynı zamanda günlük yaşamda da kolay işlem yapma noktasında önemli bir yer tutar.

3'ün Katları Nelerdir?

3’ün kartları her rakamın sonrasında 3 eklemek suretiyle sırasıyla devam eder.

3’ün katları: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60

Bu şekilde görüldüğü gibi sırasıyla rakamlar üçer üçer devam etmek suretiyle bütün katları ortaya çıkmaktadır.

Üçün Katları Nasıl Hesaplanır?

Üçün katlarını bulabilmek için genel olarak bir rakam üzerinden 3 eklemek suretiyle sırasıyla devam edilir. Aynı zamanda herhangi bir rakamı yeni sırasıyla üçe bölmek suretiyle tüm katlarını bulma şansı elde edilir. Bu şekilde 3'ün katları hesaplaması ile beraber amaca uygun farklı yerlerde kullanılabilir.