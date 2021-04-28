34 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 34 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?
Plaka, bir şehrin kodunu kişiye ait harf sıralamasını ve veriliş sayısını içeren bir tür araba kimliği diyebiliriz. Plakanın ilk iki rakamından bir aracın hangi ile ait olduğunu anlayabiliriz. Toplamda 81 ilimize ait olmak üzere 81 sayısına kadar plaka bulunmaktadır. 34 sayısı da bir ilimize ait olup hangi ilimizin plaka kodu olduğunu derledik.
Her ilin kendine ait bir plaka kodu bulunmaktadır. Farklı şehirlerde bulunsa bile plaka koduna bakarak aracın nereden geldiği anlaşılabilir. Farklı plaka koduna ait araçlar farklı illerde de kullanılabilir.
34 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?
Sayılarla belirlenen plaka kodlarından 34 sayısı İstanbul ilimize ait olan plaka kodudur. Plaka kodları 1 rakamından başlar. Tekli rakamlar 0 ile birlikte yazılır. İstanbul iline ait 34 plaka araç her ilde rahatlıkla kullanılabilir. Ayrıca plaka başındaki sayı kodu yani 34 sayısı aracın hangi ilden alındığının da göstergesidir.
Satın alacağınız araç İstanbul'da ise plakası 34'tür. Eğer başka bir şehirde yaşıyorsanız İstanbul'dan satın alacağınız 34 plakalı aracın plakasını kendi şehrinizin plaka koduna göre değiştirebilirsiniz. Ya da başka bir ilimizden farklı bir plaka koduna sahip bir araç alıp bu aracı İstanbul'da kullanacaksanız plakasını 34 koduna sahip bir plakaya başvurarak değiştirebilirsiniz. 34 plaka kodu İstanbul iline ait olmakla birlikte başka bir şehir için kesinlikle plaka kodu olarak kullanılamaz.