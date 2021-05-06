3301 nitelik kodu nedir? KPSS 3301 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

KPSS sınavına katılan pek çok kişi ilgilenmiş olduğu kadronun yanında bulunmakta olan numaralarla alakalı bilgiye sahip durumda olmamaktadır. Fakat esasında bu kodlar, koşullar yahut numaralar son derece büyük bir önem arz etmektedir. Özellikle de 3301 nitelik kodunun çok ayrı bir öneminin varlığı söz konusu olmaktadır. Bu nedenle de oldukça fazla sayıda kişi bu rakamlarla alakalı olarak araştırma yapmaya yönelmektedir.

KPSS 3301 Nitelik Kodu Nedir?

Pek çok kişi için son derece önemli bir araştırma konusunu oluşturan 3301 nitelik kodu "Emlak ve Emlak Yönetimi" önlisans programından mezun olma koşulunu ifade etmektedir. Bunun anlamı 3301 nitelik kodunun mevcut olduğu kadrolar için, bu önlisans programından mezun olmanın şartını ifade etmektedir.

Eğer bu kadrolara başvuru yapmak isteğine sahip durumda olan adaylar, emlak ve emlak yönetimi önlisans programından mezun olmayı başaramazlar ise kadro alımı gerçekleştirilmez ve adayın yapmış olduğu başvuru geçersiz olarak değerlendirilir. 3301 nitelik kodu, bu bakımdan yüzlerce memur adaylarında aranacak olan şartı ifade eden bir sayı olma özelliği taşımaktadır.