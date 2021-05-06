3001 nitelik kodu nedir? KPSS 3001 nitelik kodu özel şartı ne işe yarar?

Nitelikli kodlar da her biri kişilere özgü farklı niteliklere, ayrımlara, kadrolara ayırmış şekildedir. 3001 nitelik kodunun da bu yönlü özellikleri bulunur.

KPSS 3001 Nitelik Kodu Özel Şartı Nedir?

KPSS, ÖSYM kurumu tarafında gerçekleştirilen sınavlardan birisidir. Bu sınav bireylerin devlet memurluğuna girebilmeleri, atanabilmeleri için şart olan bir sınavdır. Bu sınavdan alınan puan ile mesleklere giriş, atanma yapılır. Bu nedenle bu sınav bireyler için mühim bir önem arz etmektedir. Bunun yanı sıra bu sınava girilip puanı alındıktan sonra mesleklere giriş için devlet emri ile ÖSYM tarafından nitelik kodları oluşturulmuştur.

Bu nitelik kodlarında her biri farklı özellikler arz etmektedir. 3001 nitelik kodu da bunlardan birisini teşkil eder. 3001 nitelik kodunun ilk özelliği bölüm fark etmeksizin alım yapmasıdır. Ancak bu bölümlerin meslek yüksekokullarından birisi olmak zorundadır. Bölüm fark etmese de lisans programlarından alım yapılmamaktadır. Ön lisans programından mezun olmuş, diploma almış bir birey olunması gerekmektedir.