3 (üç) basamaklı sayılarla çarpma işlemi nasıl yapılır? Örnekleri ile konu anlatımı

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Çarpma işlemi günlük hayatta ve öğrencilik hayatında çok büyük önem barındıran dört işlemden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Konu çarpma işlemi olduğunda özellikle de üç basamaklı sayılarla yapılan çarpma işlemleri insanları biraz zorlayabilmektedir. Bu bakımdan konu hakkında insanların ihtiyaç duyduğu bilgilerin verilmesi çok ciddi bir önem taşımaktadır.

3 (Üç) Basamaklı Sayılarla Çarpma İşlemi Nasıl Yapılır?

Çarpma işlemi gerek gündelik yaşamda gerekse öğrenim hayatında insanların sıklıkla karşı karşıya kaldığı matematik konularından biridir. Bu anlamda en sık kullanımı söz konusu olan dört işlem arasında yer almaktadır. Çarpma işlemi ile ilgili olarak zaman zaman insanları en çok zorlayan konulardan biri de üç basamaklı sayılarla çarpma işlemi olmaktadır.

Üç basamaklı iki sayıyı çarpma işlemini gerçekleştirirken öncelikle çarpma işlemi yapılacak olan 2 adet 3 basamaklı sayı alt alta yazılır. Sonrasında ise altta bulunan sayının birler basamağı ile üstte bulunan üç basamaklı sayı çarpılır ve elde edilmiş olan sonucu sağa hizalanarak yazılır. Daha sonrasında da altta bulunan sayının onlar basamağı ile üstte bulunan üç basamaklı sayı çarpılır ve elde edilen sonuç bir basamak sola kaydırılarak daha önceki sonucun altına bir basamak sola doğru kaydırılarak bir alt satıra yazılır.

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Daha sonra da altta bulunan sayının yüzler basamağı ile üstte bulunan üç basamaklı sayı çarpılır. Bu çarpma işleminden elde edilen sonuç ise bir basamak daha sola kaydırılarak bir alt satıra yazılır. Bu çarpma işleminde bulunmuş olan üç sonuç ise alt alta toplanır. Toplama işlemi yapılırken, rakam yazılmayan basamakların 0 olduğunu kabul ederiz.

Örnekleri İle Konu Anlatımı

Üç basamaklı sayılarla yapılan çarpma işlemi çoğu öğrencinin anlamakta güçlük yaşamakta olduğu konular arasında yer almaktadır. Bu durumun ortadan kaldırılabilmesi için öncelikle üç basamaklı sayılarla çarpma işleminin nasıl yapılabileceği konusunun her birey tarafından çok iyi biliniyor olması önemlidir. Bunun olabilmesi adına üç basamaklı sayılarla çarpma işleminin örneklerle anlatılması çok büyük bir fayda sağlayacaktır. İşte örnekleri ile adım adım üç basamaklı sayılarla çarpma işleminin yapılışı:

İlk olarak çarpma işlemi yapılacak olan çarpanlar alt alta gelecek şekilde aşağıdaki gibi yazılır.

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614 Sonrasında 614 sayısını 387 sayısının birler basamağındaki sayı ile çarparız. Bu işlemi şu

x 387 şekilde yapılır: 614 x 7 = 1548 sonucu elde edilir. Elde edilen bu sonuç yandaki gibi alta

______ yazılır.

1548

614 Daha sonra 614 sayısı 387 sayısının onlar basamağında bulunan 8 sayısı ile çarpılır.

x 387 614 x 8 = 4912 ve bulunan sonuç bir basamak sola kaydırılarak alta yazılır.

______ yazılır.

1548

4912

Sonrasında 614 sayısı 389 sayısının yüzler basamağında bulunan 3 sayısı ile çarpılır. 614 x 3 = 1842 sonucu elde edilir. Bu sonuç aşağıdaki gibi bir basamak sola kaydırılarak alta yazılır.

614

x 387

______

1548

4912

+1846

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_______ Daha sonrasında ise yazılmamış olan basamaklar 0 olarak kabul edilir ve çarpma 23228 işleminden elde edilmiş sonuçlar alt alta toplanarak üç basamaklı sayılarla yapılan çarpma işleminin öğrenilmek istenen sonucu elde edilmiş olur. Bu adımlarla üç basamaklı sayılarla çarpma işleminin yapılması son derece kolay bir hal alır.