3. Sınıf Türkçe Ne Kim Nerede Nasıl konu anlatımı

Türkçede okuduğumuzu anlayabilmek için sormamız gereken birçok değişik soru bulunmaktadır. Bu sorular farklılık gösterir ve değişik cevaplar almamıza imkan verir. Böylece okuduğumuz metni daha iyi biçimde anlarız. Bunlar hakkında farklı sorular sorarak metnin ne anlatmak istediğini öğreneceğiz.

Ne Kim Nerede Nasıl

Herhangi bir metin için yöneltmemiz gereken sorular arasında ne, kim, nerede ve nasıl soruları bulunmaktadır. Bunlar bize herhangi bir metni daha etkin şekilde anlatır ve açıklar.

Ne, Kim, Nerede ve Nasıl Sorularının Önemi Nedir?

Yukarıda saydığımız sorular bizim için çok önemlidir. Şimdi bunlara sırasıyla bakalım ve bu soruların bize ne gibi katkılar sağladığını öğrenelim.

- Öncelikle okuduğumuzu anlamamıza imkan verir.

- Yazıların yerine ve bulunduğu zamana göre uygun sorular sormamıza ve bu sorulara uygun cevaplar aramamıza fırsat tanır.

- Yapılan bir metnin üzerinden anlama becerilerini geliştirir.

- Doğru soru sormak yeteneği kazandırır.

- Sınıf içerisinde öğrencilerin konuyu daha iyi anlamalarına olanak verir.

- Aynı zamanda hem konuşma hem de yazma becerilerinin gelişmesine fırsat verir.

Bu gibi tüm özellikleri ve önemi nedeniyle Türkçede mutlaka öğrenmemiz gereken sorular içerisinde gelmektedirler. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve sırasıyla bu soruları daha iyi anlamaya çalışalım.

Örnek: Ali bugün okula gitmemiş.

Cevap: Burada soracağımız soru, ‘Ne olmuş?’ şeklindedir. Bu soruya cevap olarak ise Ali’nin okula gitmediğini anlıyoruz.

Örnek: Balıkesir'de, dün akşam yoğun şekilde kar yağdı.

Cevap: Soracağımız soru ‘Yağmur nerede yağdı?’ şeklindedir. Burada alacağımız cevap ise, ‘Balıkesir’de’ karşılığıdır.

Örnek: Ahmet ödevi istediği gibi yapamadığı için üzgün bir şekilde evine döndü.

Cevap: Bu defa soracağınız soru, ‘Ahmet evine nasıl döndü?’ karşılığıdır. Buna karşılık olarak ise, ‘Ahmet evine üzgün bir şekilde döndü’ cevabını alırız.

Örnek: Selin dün çok iş yaptı ve çok yoruldu.

Cevap: Bu defa yöneteceğimiz soru, ‘kim yoruldu?’ sorusudur. Yukarıdaki cümle içerisinden alacağımız cevap ise, ‘Selin yoruldu’ karşılığı olarak öne çıkmaktadır.

Gördüğümüz gibi yukarıda bütün farklı sorular için örnek cümleler yazdık ve cevapladık. Böylece her birini nasıl ve ne şekilde kullanıldığını öğrendik. Şimdi bu defa tek bir cümle kuralım ve bütün soruları cevaplayalım.

Örnek: Çağlar dün İstanbul'da hızlı bir şekilde koşarak antrenman yaptı.

Cevap:

Çağlar nerede antrenman yaptı? (Çağlar İstanbul'da antrenman yaptı)

Çağlar nasıl antrenman yaptı? (Çağlar hızlı bir şekilde antrenman yaptı.)

Kim antrenman yaptı? (Çağlar antrenman yaptı.)

Çağlar ne yaptı? (Çağlar antrenman yaptı.)

Bu defa tek bir cümle ile beraber öğrenmemiz gereken bütün farklı soruları yönelttik. Ve bu sorulara cevap olarak cümleyi daha iyi bir şekilde anlamış olduk. Siz de böyle farklı cümleler yazabilir ve bu cümleler üzerinden yukarıdaki sorular eşliğinde cevap verebilirsiniz. Özellikle kitaplarınızda olan soruları alarak bu şekilde yanıtlama gerçekleştirerek çalışmalar yapabilirsiniz.

Özellikle bir konuyu daha iyi anlayabilmek ve kendimizi geliştirebilmek için bu soruları çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Bu soruları nasıl soracağımızı en iyi şekilde anlayabilmek için bol bol pratik yapmalıyız. Karşımıza çıkan farklı cümlelerin bu şekilde sorular ile anlamaya çalışmalıyız. Özellikle öğretmenlerimizin verdiği cümleler üzerinde bu soruları yanıtlamamız, konuyu daha iyi bir şekilde anlamamıza fırsat verir.