3. Sınıf Türkçe Metinle İlgili Sorular Sorma Ve Soruları Cevaplama konu anlatımı

Bazı durumlarda karşınıza metinle ilgili sorular gelmez. Bazen de sizden soru hazırlamanız istenebilir. Bunun için belirli soru kelimelerini ve eklerini bilmeniz gerekiyor. Ne, kim, nasıl, nerede, ne zaman gibi soru kelimeleriyle –mı, -mi, -mu, mü gibi soru eklerini kullanarak sorular oluşturabilirsiniz.

Metinle İlgili Sorular Sorma ve Soruları Cevaplama

Beyninizin gelişmesi için bol bol okumanız gerekiyor. Okumayı da anlayarak ve sorgulayarak yaparsanız tam olarak öğrenmeyi gerçekleştirmiş olursunuz. Aklınız başka bir yerdeyken okuma/dinleme yaparsanız, hiç bir şey anlayamazsınız ve sorulan sorulara da doğru yanıt veremezsiniz.

Okuma/dinlemeyi dikkatli yaptıktan sonra soruları doğru şekilde yanıtlayabilirsiniz. Ayrıca nasıl soru hazırlanacağını da öğrendiğiniz zaman siz de soru hazırlayıp, hem kendinizi hem de arkadaşlarınızı sınayabilirsiniz.

Metinle İlgili Sorular Sorma

Metinle ilgili soru sorabilmeniz için soru kelimelerini ve eklerini iyi bilmeniz gerekiyor.

Ne, kim, nasıl, niçin, nerede, ne zaman, neden ve nereye soru sözcükleridir. Soru ekleri ise; -mı, -mi, -mu, -mü’dür.

Cümle veya metin içinden soru sorabilmeniz için bu kelime ve eklerden birini kullanabilirsiniz. Özneye, yükleme veya yapılan işe bu soru kelimelerinden birini ekleyerek sorunuzu oluşturabilirsiniz. Örnek;

“Nasrettin Hoca günün birinde Akşehir’deki bağına üzüm kesmeye gider.”

İşi kimin yaptığını bulmak için yükleme “kim?” sorusunu sorabilirsiniz.

*Kim, günün birinde Akşehir’deki bağına üzüm kesmeye gider?

Nasrettin Hoca günün birinde Akşehir’deki bağına üzüm kesmeye gider.

*Nasrettin Hoca, nereye gidiyor?

Nasrettin Hoca, Akşehir’deki üzüm bağına gidiyor.

*Nasrettin Hoca Akşehir’e niçin gidiyor?

Nasrettin Hoca Akşehir’e üzüm kesmeye gidiyor.

*Nasrettin Hoca, Akşehir’e nasıl gidiyor?

Cümlede Hoca’nın nasıl gittiği belirtilmediği için bu sorunun yanıtı yoktur. O yüzden soruyu sormadan önce cümleye dikkatli anlayın.

*Nasrettin Hoca, Akşehir’e gitti mi?

Cümleyi incelediğinizde, Hoca’nın Akşehir’e gittiğini anlayabilirsiniz. Bu yüzden sorunun cevabı “evet” olacaktır.

Metinle İlgili Soruları Cevaplama

Metinle ilgili soruları doğru yanıtlayabilmeniz için öncelikle metni çok iyi anlamanız gerekiyor. Çünkü sorular metinle ilgili olduğu için yanıtları da metnin içindedir. Sadece dikkatli olmanız gerekiyor. Bu sorular genellikle okuduğunuzu ne kadar anladığınızı ölçmek için sorulur. Metni dikkatli okuduğunuz zaman sorunun yanıtını bulabilirsiniz. Örnek;

“Komşularından biri, bir gün Hoca’yı evine akşam yemeğine davet eder. Akşam olur, Hoca hazırlanır ve komşusunun evine gider. Eve yaklaşırken, perdenin köşesinden komşusunu görür ama komşusu hemen perdenin arkasına saklanır.

Hoca, kapıyı çalar. Kapıyı komşusunun karısı açar ve kocasının evde olmadığını söyler. Hoca da;

-Komşum gitmiş ama, başını evde unutmuş, der.”

*Hoca’yı evine kim davet ediyor? Fıkranın ilk cümlesini okuduğunuzda kimin davet ettiğini anlıyorsunuz. Hoca’yı evine komşularından biri davet ediyor.

*Komşusu, Hoca’yı ne zaman evine davet ediyor? Fıkrada gün ve saat belirtilmediği için birinci cümlede geçen “akşam yemeği” sözcüğünden; komşunun akşam vakti davet ettiğini söyleyebilirsiniz.

* Hoca, pencerede ne görüyor? Fıkrada üçüncü cümleyi dikkatli okursanız, sorunun cevabını bulabilirsiniz.

Hoca, pencerede komşusunu görüyor.

* Kapıyı kim açıyor? Sorular sıralı gittiği için beşinci cümlede sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

Kapıyı, komşunun karısı açıyor.

* Komşusu, evde ne unutmuş? Hoca’nın son cümlesinde sorunun yanıtı gizlidir.

Komşusu, evde başını unutmuş.

Gördüğünüz gibi, sorular metinle ilgili olduğu için yanıtlar da metnin içindedir. Biraz dikkatli okursanız yanıtları kolaylıkla bulabilirsiniz.