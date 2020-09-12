3. Sınıf Türkçe Görsel Okuma konu anlatımı

Yazılı metinlerin dışında aynı zamanda bir de görsel anlatım bulunmaktadır. Bu görseller herhangi bir resim ya da tablo ve dışarıda gördüğümüz görüntülerdir. Bu görüntüleri kendi cümlelerimiz ile yorumlar ve yazıya dökeriz. İşte böylece görsel okuma yapmış oluruz.

Görsel Okuma

Öncelikle görsel ne demek bunu anlayalım ve tanımlama üzerinden buna göre devam edelim.

Görsel: Yazılı metinlerin dışında kalan birçok farklı öğelere verilen genel bir isimdir. Bu öğreler içerisinde akla gelebilecek birçok farklı görsel bulunmaktadır.

- Resim

- Fotoğraf

- Afiş

- Tablo

- Şekil

- İşaret

- Harita

- Karikatür

- Trafik

- Gerçek doğa manzaraları

Bunlar gibi çevremizde gördüğümüz daha birçok değişik görüntü görsel olarak tanımlanır. Böylece bu görselleri ele alarak kendi cümlelerimiz ile beraber yazılı hale getiririz. Peki, o zaman görsel okuma nedir?

Görsel okuma: Yazılım metin dışında yukarıda verilen tüm bu öğeleri anlamlandırma ve yorumlama işine görsel okuma denir. Herhangi bir görsel üzerinden yaptığımız yorumlama ile beraber anlamlandırma gerçekleştiririz. Bunu da daha sonra yazılı şekilde kağıda dökeriz ve defterimizde artık yazılı hale gelir.

Bu konuda oldukça fazla görsel olduğunu dile getirmek mümkün. Bu görseller içerisinde anlamlandırma yapabileceğimiz birçok değişik yorum bulunur. Bu yorumları görür ve daha sonra kağıda dökeriz.

- Bir görsel içerisindeki insanların giyim ve kuşamları.

- Ormanlık alanlar içerisindeki yemyeşil ağaçlar, akarsular ya da masmavi deniz.

- Mimari yapıların dış özellikleri. (Köprüler, binalar, barajlar ve camiler vb.)

- Kara ya da hava ve deniz ulaşım araçları. (Trenler, uçaklar, farklı kara araçları ve gemiler)

Yukarıdaki gibi daha birçok farklı yorumlamayı gördüğümüz değişik resim ya da bu gibi görsel üzerinden yapabiliriz.

Not: Bir görseli yazılı hale getirmek için anlamlandırma ve yorumlama yaptıktan sonra, fotoğrafa mutlaka bütün olarak bakmamız gerekir. Çünkü böylece ulaşacağımız pek çok farklı bilgi olur. Yani şahit olduğumuz o görsel neyi anlatıyor ve bizim ne anlamamız gerekiyor bunu idrak edebiliriz.

Görsel Okuma Konu Başlıkları

Görsel okuma belli başlı bazı konu başlıkları üzerinden ele alınır. Konu başlıkları görsele bağlı olarak değişkenlik gösterir. Böylece her konu başlığı üzerinden farklı yorumlama ve anlamlandırma yaparak, baktığımız görseli yazılı metin haline getiririz.

- Trafik işaretlerini görsel okuma

- Akıllı işaretleri görsel okuma

- Harita ve kroki görsel okuma

- Tablo ve grafik görsel okuma

- Karikatür görsel okuma

Her biri kendi içerisinde farklı özellikler taşımaktadır. Yani yukarıdaki konu başlıklarını anlamlandırır ve yorumlarken görseldeki değişik unsurları ele alırız. Mesela trafik işaretleri söz konusu olduğunda, işaretinin hangi yönü gösterdiğini ya da ne renk olduğuna bakarız. Ayrıca ne için kullanıldığını da anlarız.

Bir karikatür görseli okuduğumuz zaman ise o karikatür içerisinde ne olduğunu öncelikle görsel üzerinden anlamlandırarak yazılı hale getiririz. Daha sonra içerisinde hangi komik olayların olduğunu yine görsel okuma üzerinden ele alırız.

Bu şekilde çevremizde gördüğümüz pek çok farklı görseli tanımlayabiliriz. Örneğin evimizde odamızdaki farklı eşyalarımızı bu şekilde yazılı hale getirebiliriz. Aynı zamanda anlamlandırma ve yorumlama üzerinden okulumuz, sınıfımız ve dışarı çıktığımız zaman etrafınızdaki pek çok şeyi ele alabiliriz. Bu konuda çevremizde birçok değişik görseller bulunmaktadır.