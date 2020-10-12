3. Sınıf Matematik Zihinden Çıkarma İşlemi konu anlatımı

Birçok değişik yöntem kullanarak zihnimizden çıkarma işlemi yapmamız mümkün. Şimdi bu yöntemlerin her birini öğrenelim ve örnekler ile inceleyelim. Böylece hangisi daha kolay gelirse farklı işlemler üzerinde zihninizden çıkarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Zihinden Çıkarma İşlemi

Sayıların üzerine ekleme ya da sayıları çarpma ve birçok değişik yöntem eşliğinde zihinden çıkarma işlemi gerçekleştirmek mümkün. Bu yöntemlerin her biri farklı özelliklere sahiptir. Bu özellikler nelerdir ve nasıl yapılır beraber öğrenelim.

Onluk ve Birliklere Göre Sayıları Ayırma Yöntemi

Bu işlemi yaparken Elimizde bulunan sayıları onluk ve birliklerine ayırarak zihinden çıkarma işlemi yapacağız.

55 - 30 =

50 - 30 = 20

5 - 0 = 5

20 + 5 = 25

Öncelikle 55 sayısını 50 ondalık ve 5 birlik sayısına böldük. Daha sonra 30 sayısını ise yine 30 ondalık ve 0 birlik şeklinde ayırdık. Ardından çıkarma işlemini yaparak kalan sayılar topladık.

Geriye Doğru Ritmik Sayma Yöntemi

Geriye doğru ritmik sayma yöntemi ile beraber elimizdeki sayı üzerinden onluk şekilde sayarak çözüm yapacağız.

500 - 40 =

40 = 10 +10 +10 +10

500 - 40 = 460

Burada 40 rakamı 4 tane ondalık sayı anlamına gelmektedir. Böylece 500’den geriye doğru sayarak 4 tane onluk çıkaracağız. Bunu isterseniz sayı doğrusu üzerinde de yapabilirsiniz. Böylece 4 tane onluk çıkardıktan sonra geriye 460 rakamı kalacak.

Sayı Ekleme Yöntemi

Sayı ekleme yöntemi yaparak kolayca çıkarma işlemi gerçekleştirebiliriz. Bu işlem içerisinde her iki rakama da aynı sayı ekleyeceğiz ve bütün haline getirerek daha sonra çıkarma işlemi yapacağız.

440 - 80 =

440 = 440 + 20 = 460

80 = 80 + 20 = 100

360

Gördüğümüz gibi burada 80 sayısına 20 ekleyerek yüzdelik bir sayı yaptık. Yani 100 rakamını bulduk. Daha sonra aynı şekilde 440 sayısına 20 ekledik ve 460 yaptık. Buradan da 460 sayısından 100 sayısını çıkararak 360 sayısını böylece kolayca bulduk.

Sayı Azaltma Yöntemi

Bu defa sayı ekleme yönteminin tersine olarak sayı azaltma yöntemi üzerinden işlem yapacağız.

78 - 45 =

78 = 78 - 5 = 73

45 = 45 - 5 = 40

33

Bu defa her iki rakamdan da 5 sayısını çıkardık ve böylece çok daha kolay şekilde işlem yapabildik. Çünkü burada 45 sayısından 5 çıkardığınız zaman 40 ondalık sayısını elde ettik. Bu da bize işlemin çok daha kolay bir şekilde yapılmasına olanak verdi.

Sayıları Parçalama Yöntemi

Sayıları parçalama yöntemi sayesinde elimizdeki sayıları ondalık ve yüzdelik şekilde ayırırız. Böylece çıkarma işlemini çok daha kolay bir şekilde yapabiliriz.

670 - 40 =

670 = 600 + 70

40 = 40

600 + 30 = 600 + 30 = 630

Bu defa 670 sayısına 600 ve 70 şeklinde yüzdelik ve ondalık biçiminde ayırdık. Daha sonra yukarıda gördüğünüz gibi 70 sayısından 40 sayısını çıkardık. Elimizde 30 sayısı oldu. Ardından 600 sayısı ile 30 sayısını topladığımız zaman sonucu buluruz. Yani 670 sayısından 40 sayısını çıkardığımız vakit 630 kalır.

Yukarıdaki yöntemlerden hangisi size daha kolay geliyorsa zihinden çıkarma işlemi konusunda kullanabilirsiniz. Özellikle bu yöntemleri daha iyi anlayabilmek için mutlaka pratik yapmanız gerekmektedir. Ayrıca tek tek yöntemleri inceleyebilir ve defterinize yazabilirsiniz. Böylece bütün yöntemlerden farklı örnekler çözerek, konuyu daha iyi bir şekilde anlama şansını elde etmeniz mümkün.