3. Sınıf Matematik Toplama Çıkarma İşlemi Problemleri konu anlatımı

3. sınıf matematik derslerinde problemlerin pek çoğu 4 temel işleme dayanır. Genellikle toplama ve çıkarma işlemi üzerine kurulu olan problemlerin çözümünde mantığı çözerek sonuca ulaşmak gerekir. 3. sınıf öğrencilerine bu işlemlerin mantığını anlatmak için de 3. sınıf matematik sorularından yararlanılır.

Toplama Çıkarma İşlemi Problemleri

3. sınıf matematik derslerinde problem çözümü için toplama ve çıkarma işlemi verilir. Genellikle soruların mantığı verilen toplam sayıdan diğer 2 sayının çıkarılması ile 3. sayının bulunmasına dayanır. Farklı problemlerde ise genellikle 2 sayı toplanarak sonuca ya da diğer 3. sayıya ulaşmak hedeflenir. 3. sınıf matematik dersi problemleri için öncelikle farklı sorular hazırlayarak, bu soruların çözümüne beraber ulaşacağız.

1. 3 sayının toplamı 786'dır. İlk sayı 185, ikinci sayı ise 296 ise üçüncü sayı kaçtır?

Çözüm: Bu toplama işleminde toplamda üç sayımız var. İlk sayımız 185, ikinci sayımız ise 296'dır. Bu iki sayının toplamı 481 yapmaktadır. Sorunun başında ise 3 sayının toplamının 786 olduğu söyleniyor. O halde şu şekilde bir işlem çıkar karşımıza: 185 + 286 + ? =786

Yani üçüncü sayı ve sorumuzun cevabı 315 olmaktadır.

2. Ali'nin toplamda 129 kalemi vardır. Ali önce Ayşe'ye 52 tane daha sonra da Gizem'e 20 tane kalem vermektedir. Ali'nin dağıttığı kalemlerden sonra kaç kalemi kalmıştır?

Çözüm: Ali 129 kaleminden 52 kalem ve 20 kalem dağıtıyor. O halde Ali'nin toplam kaleminden dağıttığı kalemleri çıkarmak gerekir. Yani;

129-52-20= 57 Ali'nin toplamda 57 kalemi kalır.

3.50 TL olan paramın 17 TL'si ile boyama kitabı, 20 TL'si ile de hikaye kitabı aldım. Geriye ne kadar param kaldı?

Çözüm: Bu problemin çözümünde toplam paramdan aldığım kitapların parasını çıkartarak sonucu bulabilirim.

Benim 50 TL param var. 50 TL'nin önce 17, daha sonra da 20 TL'sini harcamışsam;

50 - 17 - 20 = 13 Geriye 13 TL param kalır.

Bu tür soruların çözümünde 2 sayıyı toplayıp, toplam sayıdan çıkartarak da üçüncü sayıya ulaşabilirsiniz. Yani yukarıda yer alan soruya bakıldığında kitaplar için 17 ve 20 TL harcanmaktadır. Harcanan toplam parayı topladığımızda; 17 + 20 = 37 yapar.

Benim 50 TL param vardı. Toplam paramdan harcadığım parayı çıkartmak gerekir.

50 - 37 = 13 TL olur. Sonuç yine aynıdır.

4. Bahçemizde çam, kavak ve gül ağaçları bulunuyor. Bahçemizde toplamda 288 ağaç vardır. Bu ağaçlardan 110 tanesi çam, 85 tanesi meşe ise gül ağacı kaç tanedir?

Çözüm: Soruda bahçemizde toplamda 3 farklı ağaç bulunmaktadır. Çam ağacının sayısı 110, meşe ağacının sayısı ise 85 tanedir. Bu iki ağaç adedini topladığımızda 195 adet ağaç olmaktadır. Bahçemizde toplamda 288 tane ağaç varsa bu sayıdan çam ve meşe ağaçlarının toplamını çıkardığımızda gül ağacı sayısına ulaşabiliriz. Yani sorunun çözümü

110 + 85+ ? = 288 olacaktır. Soru işaretinin bulunduğu yere ise 110 + 85 = 195

288 - 195 = 93 gelecektir. Sorunun cevabı 93 tane gül ağacıdır.

3. sınıf toplama ve çıkarma işlemlerini doğru şekilde kavramak için işlemlere yönelik farklı soruları çözmek gerekir. Toplama ve çıkarma işlemi doğru şekilde bildiğiniz sürece 3. sınıf matematik sorularını daha kolay ve keyifli bir şekilde çözüme ulaştırabilirsiniz.