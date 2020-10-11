3. Sınıf Matematik Sayıları Karşılaştırma Ve Sıralama konu anlatımı

Matematikte sayıları büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe sıralarken sembollerle ifade ederiz. Aynı zamanda doğal sayıların basamaklarına bakmak suretiyle buna göre sıralama yaparız. Böyle bir sıralamayı nasıl yapacağımızı beraber inceleyelim ve anlamaya çalışalım.

Sayıları Karşılaştırma ve Sıralama

Elimizde birden fazla sayı olduğu zaman sıralama ve karşılaştırma yaparken semboller kullanırız. Bunlar üç farklı sembollerdir.

(>) Büyüktür sembolü

(

(=) Eşittir sembolü

Yani yukarıda saydığımız semboller hangi sayının büyük olduğunu ya da hangi sayının küçük olduğunu anlatmaktadır. Mesela bir örnek yazalım ve bu sembolleri nasıl kullanıldığını inceleyelim.

15 > 10

Burada 15 sayısının 10 sayısından daha büyük olduğunu gösterdik. Okunuşu ise 15 büyüktür 10’dan şeklinde olacaktır.

20 < 25

Bu defa 20 sayısının 25 sayısından küçük olduğunu gösterdik. Aynı şekilde bunun okunuşu ise 20 küçüktür 25'ten şeklinde ele alınır.

30 = 30

30 sayısının yine 30 sayısına eşit olduğunu yukarıdaki sembol ile beraber gösterdik. Okunuş açısından ise 30 eşittir 30’a şeklinde anlatılır.

Bu şekilde yazabilir ve okunuşu üzerinden ele alabilirsiniz. Şimdi birden fazla sayıları ele alalım ve yukarıdaki sembolleri kullanarak sıralama ve karşılaştırma yapalım.

Örnek: 105, 402, 360, 256, 520

Şimdi Yukarıdaki sayıları ele alalım ve büyükten küçüğe doğru sıralayalım. Bunu yapmak için büyüktür sembolünü kullanacağız ve en büyükten en küçüğe doğru ilerleyeceğiz.

520 > 402 > 360 > 256 > 105

Gördüğümüz gibi yukarıdaki 100'lük sayılarını ele aldık ve büyükten küçüğe doğru sıralama gerçekleştirdik.

Örnek: 56, 104, 95, 214, 356

Şimdi de yukarıdaki sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayalım. Bunun için bu sefer küçüktür sembolünü ele alacağız ve işlem yapacağız.

56 < 95 < 104 < 214 < 356

Bu şekilde hem büyükten küçüğe doğru hem de küçükten büyüğe doğru sıralama ve karşılaştırma işlemleri yapabilirsiniz. Burada önemli olan sıralama yaparken mutlaka doğru sembolleri kullanmak.

Üç Basamaklı Sayılarda Sıralama ve Karşılaştırma

Üç basamaklı sayılarda sıralama ve karşılaştırma yaparken yüzler basamağına bakarız. Burada yüzler basamağı büyük olan sayı büyük sayıdır. Aynı zamanda yüzler basamağı küçük olan sayı küçük sayı olarak öne çıkar. Şimdi bu konuda bazı örnekler yapalım ve 3 basamaklı sayılarda karşılaştırma ve sıralama nasıl gerçekleşiyor öğrenelim.

Örnek: 254, 365, 106, 753, 945, 804

Gördüğümüz gibi yukarıda üç basamaklı ve karışık şekilde verilmiş sayılar bulunmaktadır. Bu sayıları ele alırken küçükten büyüğe ya da büyükten küçüğe sıralamada yüzler basamağına bakacağız. Hangisine yüzler basamağı en büyük ise o ilk sırada yer alır ve aynı şekilde yüzler basamağının büyüklüğüne göre sıralanır. Şimdi bu sayıları öncelikle büyükten küçüğe doğru yazalım.

945 > 804 > 753 > 365 > 254> 106

Yani burada 945 büyüktür 804'ten ve 804 büyüktür 753’ten şeklinde okuruz. Bu defa aynı sayıları ele alalım ve küçükten büyüğe doğru sıralama gerçekleştirelim.

106 < 254 < 365 < 753 < 804 < 945

Gördüğümüz şekilde bu defa da küçükten büyüğe doğru sıralama yaptık. Bunun okunuşu ise 106 küçüktür 254’ten ve 254 küçüktür 365’ten şeklinde devam eder.

Siz de farklı örnekler yapabilir ve hem iki basamaklı hem de üç basamaklı sayılar üzerinden sıralama gerçekleştirebilirsiniz. Böylece sıralama ve karşılaştırma işlemlerini yaparak sayıları belli bir düzene sokabilirsiniz.