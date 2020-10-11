3. Sınıf Matematik Doğal Sayılar konu anlatımı

Rakamlar bir araya gelerek basamaklı sayıları oluşturmaktadır. Böylece bizde iki basamaklı ya da üç basamaklı sayıları yazma şansını elde ederiz. Şimdi bunları nasıl yazacağız özelliklerini bakalım. Aynı zamanda rakamları öğrenelim ve inceleyelim.

Doğal Sayılar

Sayıları yazmak adına kullanılan semboller rakamlardır. Toplamda 10 tane rakam bulunmaktadır. Şimdi bu rakamları sırasıyla yazalım ve neler olduğuna bakalım.

Rakamlar: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Daha önce 2 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. En büyük iki basamaklı doğal sayı 99 sayısıydı. Aynı zamanda en küçük iki basamaklı doğal sayı ise 10 sayısıydı. O şekilde yukarıda yazdığımız rakamlar bir araya gelerek iki basamaklı veya üç basamaklı doğal sayıları oluşturmaktadır. Şimdi de üç basamaklı sayıları ele alalım ve inceleyelim.

Üç Basamaklı Doğal Sayılar

3 tane doğal sayının bir araya gelerek oluşturduğu sayıları üç basamaklı doğal sayılar denmektedir. Bu konuda en küçük üç basamaklı doğal sayı 100’dür. Şimdi 100 sayısını açalım ve inceleyelim.

100 yüz sayısı: 0 (sıfır) birlik + 0 (sıfır) onluk + 1 (bir) binlik

Gördüğümüz gibi 100 sayısına bu şekilde açabiliriz. Aynı zamanda diğer üç basamaklı sayıları da yine bu şekilde açarak inceleyebiliriz. Yani üç basamaklı doğal sayıların birlik, onluk ve yüzlükten oluştuğunu görebiliriz.

100 tane birlikten 10 tane onluk, 10 tane onluktan ise 1 tane yüzlük elde edilir. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve üç basamaklı doğal sayıları inceleyelim.

Örnek: Mesela bir yıl 365 gün 6 saatten oluşmaktadır. Şimdi 365 üç basamaklı doğal sayısına bakalım.

365 doğal sayısı 5 tane birlik + 6 tane onluk + 3 tane yüzdükten oluşmuştur. Aynı zamanda okunuşu ise üç yüz altmış beş şeklindedir.

Basamak Değeri

Doğal sayıların içerisinde yazıldığı kısımlara basamak değeri denmektedir. Mesela üç basamaklı sayıları ele aldığımız zaman, bu sayıların birler basamağı, onlar basamağı ve yüzler basamağından oluştuğunu görürüz. Rakamların oluşturduğu ve yan yana geldiği sayıya bağlı olarak basamak değerleri değişkenlik gösterir.

Örnek: 532 sayısını inceleyelim.

2 = Birler basamağı

3 = Onlar basamağı

5 = Yüzler basamağı

- 2 basamağı birler basamağında olduğu için basamak değeri 2’dir.

- 3 basamağı onlar basamağında olduğu için basamak değeri 30'dur.

- 5 basamağı yüzler basamağında olduğu için basamak değeri 500'dür.

Not: Yukarıda gördüğümüz gibi birler basamağında olan sayı aynı zamanda basamak değeri olarak kendisidir. Yani eğer birler basamağındaki sayı 2 ise o zaman basamak değeri de yine iki olarak yazılır.

Örnek: 678 sayısını ele alalım ve basamak adları ile beraber basamak değerlerini inceleyelim.

Yukarıdaki 678 sayısının basamak adları ile basamak değerleri şu şekilde ele alabiliriz;

8 = Birler basamağı (basamak adı) = 8 (Basamak değeri)

7 = Onlar basamağı (basamak adı) = 7 (basamak değeri)

6 = Yüzler basamağı (basamak adı) = 6 (basamak değeri)

Gördüğümüz gibi bu şekilde bütün farklı üç basamaklı sayıları ayırabilir ve hem basamak adlarını hem de basamak değerlerini ortaya çıkarabiliriz. Bu konuda en küçük üç basamaklı sayının 100 olduğunu unutmamalıyız. Aynı zamanda üç basamaklı en büyük sayı ise 999 sayısıdır.

Şimdi yukarıdaki doğal sayıları ve ayrıca 3 basamaklı sayıları incelemek suretiyle kendiniz de defterinize bazı örnekler yapın.