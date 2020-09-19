3. Sınıf İngilizce 5. Ünite Toys And Games - Oyuncaklar Ve Oyunlar konu anlatımı
İngilizcede ''Toy'' kelimesi oyuncak demektir. ''Game'' sözcüğü oyun anlamına gelirken ''Play'' oynamak anlamında kullanılır. 3. sınıflar için ''5. Ünite Toys and Games - Oyuncaklar ve Oyunlar'' konusunu örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde anlattık.
Oyunlar ve Oyuncaklar ve 'Bilgisayar ve Telefon Oyunları'' - ''Bebek ve Çocuk Oyunları'' ve ''Plaj Oyuncakları'' gibi çeşitli türlere ayrılıyor. Oyun oynadığımızı belirtmek için ''Play'' ve ''Do'' sözcüklerini birini kullanırız.
5. Ünite Toys and Games - Oyuncakla ve Oyunlar
1- Oyuncaklar ve İngilizce Karşılıkları:
Uçurtma - Kite
Ball - Top
Bez Bebek - Rag Doll
Oyuncak Ayı- Teddy Bear
Oyuncak Bebek - Doll ya da Dolly
Robot - Robot
Oyun Hamuru - Potty Putty
Oyuncak Araba - Toy Car
Oyuncak Tren - Toy Train
Konuşan Bebek - Talking Doll
Oyuncak Kamyon - Truck
Uçak - Toy Plane
Balon - Balloon
Sallanan At - Rocking Horse
Davul - Drum
Frizbi - Frizbee
Fırıldak - Spin Wheel
Trambolin - Trampoline
Oyuncak At - Stick Horse ya da Hobby Horse
Skipping Rope - İp Atlama oyununda kullanılan ip
Skateboard - Kaykay
Örnek Cümleler:
1- My mom bought me a skateboard for my birthday.
Annem bana doğum günüm için kay kay aldı.
2- We played Frisbee with our friends on the beach.
Arkadaşlarımızla kumsalda frizbi oynadık.
3- I lost my favorite toy car yesterday.
En sevdiğim oyuncak arabamı kaybettim.
4- My father made a kite for me this sunday.
Babam, bu Pazar benim için uçurtma yaptı.
5- We bought 50 balloons for my older sister's birthday.
Ablamın doğum günü için 50 tane balon aldık.
2- Zeka Geliştirici Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları
Rubik Küpü - Rubic's Cube
Yap-Boz - Puzzle
Satranç - Cheese
Zeka Kartları - İntelligence Cards
Kelime Oyunları - Wordgames
Dama - Checkers
İsim - Şehir - Name and city
Örnek Cümleler:
1- I beat my opponent in the game of chess.
Satranç oyununda rakibimi yendim.
2- I play with rubik's cube for 1 hour a day.
Günde 1 saat rubik küpü ile oynuyorum.
3- I like play wordgames.
Kelime oyunu oynamayı seviyorum.
4- When I was a kid, we always played name city with my family.
Küçükken, ailemle birlikte hep isim-şehir oynardık.
3- Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları:
Futbol - Football
Basketbol - Basketball
Seksek - Hopscotch
Saklambaç - Hide and Seek
Köşe Kapmaca- Push in the corner ya da Corner Snatch
Yakar Top- Dodgeball
Voleybol - Volleyball
Hentbol - Handball
İstop - Stopping
Birdirbir - Leap Frog
Yakalamaca / Kovalamaca / Touch
Kulaktan Kulağa - From ear to ear
Deve Cüce - Camel and Dwarf
Örnek Cümleler:
1- I like play basketball with my friends.
Arkadaşlarımla birlikte basketbol oynamayı seviyorum.
2- We had so much fun in the corner grab game yesterday.
Dün, köşe kapmaca oyununda çok eğlendik.
Not: Oyun oynamak ''play'' kelimesi ile belirtilir. Oynamak istemediğimizi ya da oynayamayacağımızı ise ''don't - can't'' kelimeleri ile bildiririz.
Örnek Cümleler:
1- I don't play footbal with you because my mom ise calling to home.
Sizinle futbol oynayamam çünkü annem beni eve çağırıyor.
2- Sorry! My leg hurts! I can't play game with you.
Üzgünüm, bacağım ağrıyor. Sizinle oyun oynayamam.
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