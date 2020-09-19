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Geri3. SINIF 3. Sınıf İngilizce 5. Ünite Toys And Games - Oyuncaklar Ve Oyunlar konu anlatımı
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3. SINIF
Haber Giriş: 19.09.2020 - 02:19 | Son Güncelleme:

3. Sınıf İngilizce 5. Ünite Toys And Games - Oyuncaklar Ve Oyunlar konu anlatımı

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3. Sınıf İngilizce 5. Ünite Toys And Games - Oyuncaklar Ve Oyunlar konu anlatımı
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İngilizcede ''Toy'' kelimesi oyuncak demektir. ''Game'' sözcüğü oyun anlamına gelirken ''Play'' oynamak anlamında kullanılır. 3. sınıflar için ''5. Ünite Toys and Games - Oyuncaklar ve Oyunlar'' konusunu örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde anlattık.

Oyunlar ve Oyuncaklar ve 'Bilgisayar ve Telefon Oyunları'' - ''Bebek ve Çocuk Oyunları'' ve ''Plaj Oyuncakları'' gibi çeşitli türlere ayrılıyor. Oyun oynadığımızı belirtmek için ''Play'' ve ''Do'' sözcüklerini birini kullanırız.

5. Ünite Toys and Games - Oyuncakla ve Oyunlar

 1- Oyuncaklar ve İngilizce Karşılıkları:

 Uçurtma - Kite

 Ball - Top

 Bez Bebek - Rag Doll

 Oyuncak Ayı- Teddy Bear

 Oyuncak Bebek - Doll ya da Dolly

 Robot - Robot

 Oyun Hamuru - Potty Putty

 Oyuncak Araba - Toy Car

 Oyuncak Tren - Toy Train

 Konuşan Bebek - Talking Doll

 Oyuncak Kamyon - Truck

 Uçak - Toy Plane

 Balon - Balloon

 Sallanan At - Rocking Horse

 Davul - Drum

 Frizbi - Frizbee

 Fırıldak - Spin Wheel

 Trambolin - Trampoline

 Oyuncak At - Stick Horse ya da Hobby Horse

 Skipping Rope - İp Atlama oyununda kullanılan ip

 Skateboard - Kaykay

 Örnek Cümleler:

 1- My mom bought me a skateboard for my birthday.

 Annem bana doğum günüm için kay kay aldı.

 2- We played Frisbee with our friends on the beach.

 Arkadaşlarımızla kumsalda frizbi oynadık.

 3- I lost my favorite toy car yesterday.

 En sevdiğim oyuncak arabamı kaybettim.

 4- My father made a kite for me this sunday.

 Babam, bu Pazar benim için uçurtma yaptı.

 5- We bought 50 balloons for my older sister's birthday.

 Ablamın doğum günü için 50 tane balon aldık.

 2- Zeka Geliştirici Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları

 Rubik Küpü - Rubic's Cube

 Yap-Boz - Puzzle

 Satranç - Cheese

 Zeka Kartları - İntelligence Cards

 Kelime Oyunları - Wordgames

 Dama - Checkers

 İsim - Şehir - Name and city

 Örnek Cümleler:

 1- I beat my opponent in the game of chess.

 Satranç oyununda rakibimi yendim.

 2- I play with rubik's cube for 1 hour a day.

 Günde 1 saat rubik küpü ile oynuyorum.

 3- I like play wordgames.

 Kelime oyunu oynamayı seviyorum.

 4- When I was a kid, we always played name city with my family.

 Küçükken, ailemle birlikte hep isim-şehir oynardık.

 3- Oyunlar ve İngilizce Karşılıkları:

 Futbol - Football

 Basketbol - Basketball

 Seksek - Hopscotch

 Saklambaç - Hide and Seek

 Köşe Kapmaca- Push in the corner ya da Corner Snatch

 Yakar Top- Dodgeball

 Voleybol - Volleyball

 Hentbol - Handball

 İstop - Stopping

 Birdirbir - Leap Frog

 Yakalamaca / Kovalamaca / Touch

 Kulaktan Kulağa - From ear to ear

 Deve Cüce - Camel and Dwarf

 Örnek Cümleler:

 1- I like play basketball with my friends.

 Arkadaşlarımla birlikte basketbol oynamayı seviyorum.

 2- We had so much fun in the corner grab game yesterday.

 Dün, köşe kapmaca oyununda çok eğlendik.

 Not: Oyun oynamak ''play'' kelimesi ile belirtilir. Oynamak istemediğimizi ya da oynayamayacağımızı ise ''don't - can't'' kelimeleri ile bildiririz.

 Örnek Cümleler:

 1- I don't play footbal with you because my mom ise calling to home.

 Sizinle futbol oynayamam çünkü annem beni eve çağırıyor.

 2- Sorry! My leg hurts! I can't play game with you.

 Üzgünüm, bacağım ağrıyor. Sizinle oyun oynayamam.

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