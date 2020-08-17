3. Sınıf Hayat Bilgisi Tarihî Ve Turistik Yerler konu anlatımı

Tarihi ve doğal güzellikleri açısından ülkemiz dünyanın en güzel ülkelerinden biridir. Çok eski tarihlerden günümüze kadar gelmiş pek çok önemli tarihi eserler vardır. Aynı zamanda doğal güzellik açısından da önemli kaynaklarımız bulunuyor. Bu kaynaklarımızı ziyaret eden turistler her sene farklı mevsimlerde başka ülkelerden misafir olmaktadırlar.

Tarihî ve Turistik Yerler

Hem doğal güzellikleri hem de tarihi ve kültürel yapısı açısından ülkemiz büyük bir zenginliğe sahiptir. Bu tarihi eserlerin ve doğal güzelliklerin bulunduğu yerler ise turistik yerler olarak bilinmektedir. Her sene dünyanın değişik ülkelerinden gelen turistler bu yerleri ziyaret etmekte ve gezip görmektedir.

Tarihi eserler: Tarihi eserler geçmiş uygarlıklardan günümüze kadar gelmiş kültürel miraslarımızdır. Başka uygarlıkların kendi kültürlerini emanet ettiği bu eserler, günümüzde turistler tarafından ziyaret edilmekte ve görülmektedir. Bu tarihi eserler arasında birçok önemli yapı bulunmaktadır.

- Camiler

- Hamamlar

- Köprüler

- Çeşmeler

- Kaleler

- Müzeler

- Tarihi çarşılar

- Antik tiyatrolar

- El aletleri ve farklı araç gereçler

Bütün bu tarihi eserleri korumalıyız. Aynı zamanda bizden sonraki gelecek nesillere bırakmak için bakımı konusunda büyük bir önem vermeliyiz. Böylece bizden sonraki nesiller geçmiş tarihi daha iyi öğrenerek bilgi sahibi olabilir.

Doğal güzellikler: İnsan eli değmeden doğada kendiliğinden, yani doğa olayları sonucunda oluşmuş yerler doğal güzellikler şeklinde bilinmektedir. Ülkemizin birçok farklı bölgesinde ve yerinde harika doğal güzellikler bulunmaktadır.

- Denizler

- Göller

- Akarsular

- Mağaralar

- Vadiler

- Dağlar

- Milli parklar

- Peri Bacaları

- Şelaleler

- Travertenler

Tarihi eserlerimizde olduğu gibi aynı şekilde ülkemizin doğal güzelliklerini de mutlaka korumalıyız. Onları korumak için gereken özeni göstermeli ve ülkemizin daha güzel hale gelmesine imkan vermeliyiz. Kesinlikle bu yerlere kirletmemeli ve kirletmeye çalışan kişileri de kibarca uyarmalıyız. Böylece ülkemize her sene çok fazla turist gelir ve ülkemiz ekonomik açıdan daha güçlü hale gelir.

Şimdi bu konu hakkında bazı örnekler yapalım ve bu örnekleri çözmeye çalışalım.

Örnek: Aşağıdakilerin hangisi ülkemizin doğal güzellikleri arasında yer alır?

A) Akarsular B) Kaleler C) Antik tiyatrolar D) Camiler

Cevap: Baktığımız zaman A şıkkı ülkemizin doğal güzelliklerinden birini göstermektedir. Çünkü akarsular kendiliğinden doğal şartlar altında oluşmuş güzellikler içerisinde yer almaktadır.

Örnek: Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin tarihi eserleri arasında yer alır?

A) Şelaleler B) Peri Bacaları C) Travertenler D) Tarihi çarşılar

Cevap: Şıklara baktığımız zaman D şıkkı bize ülkemizin tarihi eserlerinden birisini göstermektedir. Çünkü tarihi çarşılar eski uygarlıklardan günümüze kadar gelmiş ve insan eli ile yapılmış mimari tasarımlardır.

Ülkemiz hem tarihi eserler açısından hem de doğal güzellikleri bakımından dünyanın en önemli ülkeleri arasında gelmektedir. Hem deniz turizmi hem de kültürel turizm açısından her sene oldukça fazla sayıda turist ülkemize gelir. Böylece turistler ülkemize döviz bırakır ve ülkemizi ekonomik açıdan daha güçlü hale gelmesine imkan verir. Bu yüzden hem kültürel miraslarımızın korumak hem de ülkemizi daha iyi bir hale getirebilmek için, mutlaka doğal güzelliklerimiz ve tarihi eserlerimizi korumaya çalışmalıyız.

Özellikle bazı eserler günümüze kadar gelirken bazı yıpranmalar yaşamış olabilir. Ayrıca doğal güzelliklerimiz ise bazı nedenlerden dolayı kötü hale gelmiş olabilir. Bunları korumak ve düzeltmek bizim en önemli görevlerimizden biridir.