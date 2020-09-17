3. Sınıf Hayat Bilgisi Okulun Bireysel Ve Toplumsal Katkıları konu anlatımı

Çok küçük yaşlardan itibaren okul hayatı başlayan toplumlar daha da gelişerek birçok konu hakkında bilgi sahibi olurlar. Toplumların gelişmesi okulun katkıları ile daha hızlı olur. Öğrenciler birçok öğretim konusunu okullarda öğrenirken, aynı zamanda eğitim konusu da okullarda oldukça önemlidir. Özellikle ilkokul düzeyinde yararlı davranışların kazandırılması için eğitim faaliyetleri bulunmaktadır.

3. Sınıf Okulun Hayatımıza Ve Topluma Katkıları Konu Anlatımı

İlkokula başlayan öğrenciler evlerinden ayrılarak günün büyük bir bölümünü okulda geçirmeye başlar. Okulda geçen süre okul hayatım bitimine kadar oldukça fazladır. Bu sebeple okul içinde geçirilen vakit oldukça değerlidir. Bu süreç içinde geçirilen vaktin iyi değerlendirilmesi esastır.

Okul 2. Aile olarak bilinmektedir. Öğretmenler ve arkadaşlar sayesinde okul oldukça eğlenceli, öğretici büyük bir kurum olarak karşımıza çıkar. Okul yeni bilgiler edinilen bir kurum olduğu kadar birçok sosyal etkinlikte okul sayesinde yapılmaktadır. Okul sayesinde arkadaşlıklar kurulur, güzel duygular yaşanır. Öğretmenler ve arkadaşlar sayesinde güzel davranışlar kazanırken, yeni ve olumlu alışkanlıklar da öğrencilere okul sayesinde kazandırılır. Okul küçük yaşlardan itibaren bireyleri hayata hazırlayan kurumlardır. Okul sadece içinde bulunan öğrencileri eğitmez. Düzenlenen etkinlikler sayesinde toplumda okul sayesinde eğitilir.

Sosyal Kulüp Etkinlikleri

Okulların sosyal kulüp etkinlikleri de öğrencileri; sanatsal, sosyal ve kültürel anlamda geliştirmektedir. Aynı zamanda okulun sıradanlıktan kurtularak farklı aktiviteler gerçekleştirilmeli de kulüpler sayesinde yapılır. Kulüpler öğrencilerin okulun işlenişine olumlu katkı yapmasını sağlar. Kulüp etkinlikleri öğrencinin işbirliği yapmasını yardımlaşmayı ve dayanışmayı öğreten etkinliklerdir.

Okullarda düzenlenen seminerler, kurslar, kermesler gibi etkinliklerde okul dışındaki kişilerin ve ailelerinde eğitilmesini sağlamaktadır. Okullarda ki sosyal kulüp ve etkinlikler sayesinde yapılan kampanya ve etkinliklerle topluma da örnek teşkil eder. Okullarda her sınıf düzeyinde farklı etkinlikler düzenlenmektedir. Böylece hem öğrenci, hem toplum okul servisinde gelişip doğru davranış kazanmaktadır.

Okulun Öğrencileri Faydaları

Okul öğrencinin çok küçük yaşlardan itibaren başladığı ve gençlik yıllarının neredeyse sonuna kadar devam ettiği kurumlardır. Okul sayesinde öğrenciler sosyalleşir, yardımlaşmayı, dayanışmayı öğrenir. Birçok konuda öğretim faaliyetleri gerçekleşirken, aynı zamanda eğitim de alır. Öğretmenler ve arkadaşlar sayesinde büyük bir aile olmanın getirdiklerini yaşar. Toplu ortamda yaşamanın gerekliliklerini öğrenir. Ve topluma, doğaya saygının önemini kavrar. Birlikte yaşayabilmenin gerçeklerini anlar. Birlik ve beraberlik içinde birçok sorunun aşılabileceğini görür.

Okulun Topluma Faydaları

Öğrenci toplum hep beraber gelişecek ögelerdir. Bireysel bir gelişme toplumu da geliştirir. Ancak okullar sadece öğrencileri eğitmekle görevli değildir. Bunun dışında okullarda düzenlenen seminerler, kurslar, etkinlikler, kermesler gibi faaliyetlerde öğrencinin katılımıyla gerçekleşirken aynı zamanda bu etkinliklere veli ve toplum bireylerde katılmaktadır.

Böylece okul sadece öğrenciyi eğitmekle kalmayıp toplumun diğer bireylerini de bilgilendirerek toplumun eğitimine de destek olur. Okullarda düzenlenen kermesler sayesinde hem bireysel hem de toplumsal olarak kalkınma durum söz konusudur. Aynı zamanda okullarda düzenlenen seminer, konferans gibi etkinliklerde toplumun bilinçlendirici ve bilgilendirici özelliklere sahiptir.