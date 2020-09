3. Sınıf Hayat Bilgisi Mevsimine Özgü Yiyecekler konu anlatımı

Meyve ve sebzeler yetişmek için farklı koşullara ihtiyaç duyar. Bu koşullar değişik mevsimlerde yaşanır ve meyvelerde buna göre yetişir. Böylece dört mevsim içerisinde farklı mevsimlerde değişik meyveler tüketebiliriz. Şimdi yazın ya da kışın hangi sebze ve meyveleri tükettiğimizde bakalım ve bunları öğrenelim.

Mevsimine Özgü Yiyecekler

Sağlıklı şekilde büyümemiz ve beslenmemiz için mutlaka ara öğünlerde, sebze ve meyveyi yeterli derecede tüketmeliyiz. Özellikle sebze ve meyveler bizi pek çok hastalığa karşı korur. Aynı zamanda meyve ve sebzeler hem cilt hem de göz sağlığımız için de oldukça faydalıdır. Bizi yaşayabileceğimiz göz hastalıklarından korur ve cildimizin de sağlıklı şekilde kalmasına imkan verir.

Sebze ve meyveler aynı zamanda bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Yani bizi daha güçlü yapar ve daha az hastalanırız. Hatta yeteri kadar ve sağlıklı şekilde sebze meyve tüketimi gerçekleştirirse, hastalanmadan bir yılı geçirebiliriz. Peki, hangi mevsimlerde ne tür sebze ve meyve yetiştiriliyor? Gelin şimdi hep beraber mevsime bağlı olarak farklı sebze ve meyve çeşitlerine bakalım.

Yaz aylarında yetişen sebzeler: Yaz aylarında tükettiğimiz ve ailemizin yemeklerde kullandığı birçok farklı sebze bulunmaktadır. Bu sebzeler içerisinde fasulye, biber, bakla, bezelye, patates, kabak ve salata ile patlıcan gibi önemli sebzeler bulunur. Bu sebzeler özellikle yaz aylarında oldukça yoğun şekilde yetiştirilir.

Yaz aylarında yetişen meyveler: En çok meyve çeşidi yaz aylarında bulunur. Rengarenk meyveler farklı hava ve iklim koşullarında yetiştiği zaman evlerimize alırız. Bunlar içerisinde karpuz, kayısı, kavun, çilek, kiraz, erik, şeftali, dut ve üzüm bulunmaktadır.

Kış aylarında yetişen sebzeler: Kış aylarında yetişen sebzeler içerisinde karnabahar, pırasa, havuç, kereviz, ıspanak, brokoli ve lahana gibi ürün çeşitleri bulunur. Özellikle kış aylarında yetişen bu sebzeler pek çok farklı yemekte kullanılır ve sağlık açısından oldukça önemlidir.

Kış aylarında yetişen meyveler: Yaz aylarında olduğu gibi aynı şekilde kış aylarında da oldukça fazla sayıda yetişen meyveler bulunmaktadır. Bunlar içerisinde portakal, nar, mandalina, armut, limon, muz ve kivi gibi yiyecekler bulunmaktadır.

Aslında farklı mevsimlere göre sayılan bu meyve ve sebzeler artık günümüzde bütün bir yıl boyunca yetişmektedir. Çünkü sera yetiştiriciliği artık ülkemizin her yerinde yapılıyor.

Seracılık: Belli bir ortam içerisinde meyve ve sebze için gerekli koşulların yapay şekilde oluşturarak her mevsim tarım ürünleri yetiştirmek anlamına gelir.

Seracılık sayesinde artık birçok farklı meyve her mevsim yetiştirilmektedir. Ancak buradaki tek fark yaz aylarında yetişen sebze ve meyveler daha yoğun şekilde her yerde yetiştirilir. Aynı şekilde kış aylarında yetiştirilen sebze ve meyveler de daha yoğun bu mevsimde yetişir. Yani seracılık olmadan her yerde yetişir. Çünkü bir meyve ve sebze mevsiminde gerekli koşulları sağlar ve seracılığa ihtiyaç duymaz.

Not: Hangi meyve ve sebzeyi tüketirsek tüketelim her zaman bol su ile yıkamamız gerekir. Böylece meyve ve sebze üzerindeki kirler ve mikroplar tamamen arındırılır. Bunu uzun bir şekilde yapmamız çok önemlidir. Daha sonra meyveleri dilimleyerek tabağın içine koyabilir ve sağlıklı biçimde tüketebiliriz.

Hangi mevsimi olursa olsun mutlaka sebze meyve tüketimine özen göstermemiz gerekir. Sağlığımızı korumak, boyumuzu uzatmak ve kilo almak için mutlaka tüm mevsimlerde birbirinden farklı sebze ile meyveleri tüketmeliyiz.