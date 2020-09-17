3. Sınıf Hayat Bilgisi Meslekler konu anlatımı

Her bireyin seçtiği bir meslek vardır. Bazı kişiler birden fazla mesleği aynı anda yapabilmektedir. Önemli olan kişinin hangi mesleklere uygun olduğunu bilip buna göre eğitim almasıdır.

Meslek Nedir?

İnsanlarını hayatını devam ettirebilmek ve maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışması gerekmektedir. Bunları gerçekleştirebilmek için kişinin belli bir alanda aldığı eğitimler sonucu edindiği unvana ise meslek denir. Kişi kazandığı mesleğe katkılarda bulunabilmeli, mesleğinin değerlerini yerine getirebilmeli ve topluma fayda sağlayabilmelidir. Meslekler kendi kural ve uygulamalarını düzenlediği belli kuruluşlar oluşturmaktadır.

Mesleklerin Hayatımızdaki Önemi

Ülkemizdeki ve dünyadaki meslek çeşitleri neredeyse aynıdır. Bazı meslekler dünyanın her yerinde icra edilebilirken bazıları ise sadece belli bölgelerde icra edilebilmektedir. Çünkü meslekler ihtiyaçlardan doğar. İnsanlar ihtiyaçları olan şeyleri karşılayabilmesi için gerekli meslek çalışanlarına başvurmaktadırlar. Kişinin tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşılaması mümkün olamadığı için mesleklere ihtiyaç vardır.

Meslekler Çeşitleri

Okulda alınan eğitim süresince öğrenciler yatkın oldukları alanları belirleyebilir. Matematik, fen bilimleri, sosyal bilimler, beden eğitimi ya da el becerileri ile ilgili dersler sayesinde öğrenciler hangi alanda daha başarılı olduğunu ve hangi konulara daha ilgili olduğunu keşfedebilir. Böylelikle uygun mesleklere yönelebilir.

En çok bilinen meslekler şu şekildedir:

Doktor

Avukat

Öğretmen

Hemşire

Futbolcu

Yazar

Mühendis

İtfaiyeci

Şoför

Terzi

Kuaför

Ressam

Pilot

Kasap

Bankacı

Polis

Marangoz

Bahçıvan

Aşçı

Mimar

Hostes

Sekreter

Veteriner

Eczacı

Tarihçi

Gözlükçü

Psikolog

Tesisatçı

Müzisyen

Sigortacı

Hakim

Kütüphaneci

Çiftçi

Meslekleri Gruplandıralım

Yukarıda sayılan meslekler farklı kategorilere dahil edilmektedir. Bu kategoriler hukuk, sağlık, bilim, spor, güvenlik, sanat vb. şeklindedir. Meslekleri bu kategorilere göre sınıflandırılması şu şekilde yapılabilir.

Hukuk alanındaki meslekler; avukat, hakim, savcı, noter, kaymakam, hukuk müşaviri vb. Sağlık alanındaki meslekler; doktor, hemşire, veteriner, fizyoterapist, diş hekimi, cerrah vb. Bilim alanındaki meslekler; kimyager, biyolog, astronot, hayvan bilimci, matematikçi, fizikçi vb. Spor alanındaki meslekler; futbolcu, voleybolcu, basketbolcu, antrenör, yüzücü vb. Sanat alanındaki meslekler; yazar, şair, ressam, takı tasarımcı, grafiker, moda tasarımcı, fotoğrafçı, animasyoncu vb. Güvenlik alanındaki meslekler; asker, polis, güvenlik görevlisi, jandarma, zabıta, bekçi vb.

Mesleklerin Görevleri

Meslek çeşitleri ve grupları hakkında bilgi edindikten sonra mesleklerin görevlerinin de bilinmesi gerekmektedir.

Doktor: İnsan sağlığındaki bozuklukları ve rahatsızlıkları tedavi eder. Gereken durumlarda hastaları ameliyat ederek iyileştirir.

Avukat: Mahkemelerde kişilerin haklarını savunarak hukuki kuralların uygulanmasını sağlar.

Polis: Kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunup, toplumdaki düzenin sağlanabilmesi için hukuk kuralları çerçevesinde güvenlik hizmeti sunmasıyla görevlidir.

Öğretmen: Belirlenen eğitim hedeflerine uygun bir şekilde kişilere eğitim ve öğretim sunarak bilgi öğretmekle görevlidir.

Bankacı: Banka müşterilerinin parasal varlıklarıyla ilgili işlem yapma ve bankadan satın aldığı hizmetleri yönetmekle görevli kişidir.

Mühendis: Uzmanlık alanına göre sistemleri analiz ederek geliştirir ve değerlendirir. Makine mühendisi, tekstil mühendisi, maden mühendisi gibi birçok uzmanlık alanı vardır.

Sanatçı: Meslek edinilen sanat dalında araç ve gereçleri kullanarak yeni ürünler meydana getiren kişilerdir. Ressamın boyaları kullanarak resim yapması, yazarın kalem ve kağıdı kullanarak kitap yazması gibi.

Sporcu: Bedensel olarak aktif faaliyet göstererek görevini yerine getiren kişilerdir. Her spor dalı kendi alanında bir meslektir.

Aşçı: Kafe, restoran ve otel gibi mekanların mutfaklarında yemek yapan kişilerdir.

Mimar: Mimarlar eski yapıları restore eder ya da yeni inşa edilecek binaları tasarlar.

Terzi: Tekstil ürünlerinde meydana gelen hasarları diker, onarır ya da en baştan giysiler tasarlayarak diker.