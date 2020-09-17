Doğru davranış bireysel ve toplumsal anlamda ilerlemeyi sağlayacak ve toplumun birbirine saygılı olmasını gerektirecek en önemli durumlardan biridir. Bu sebeple doğru davranışlarda bulunmak oldukça önemlidir. Küçük yaşlardan doğru davranışın öğretilmesi kişilerin okul hayatı boyunca çok daha saygılı, mutlu bir hayat yaşamasını sağlayacaktır. Davranışların doğru olabilmesi için başkalarına zarar vermemesi en önemli faktörlerden biridir.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Doğru Davranışlar Konu Anlatımı

Aileler ve toplum çocuklar için her zaman en iyiyi istemektedir. Çocuklarına doğru davranışları öğretmek toplum kuralları için oldukça önemlidir. Toplum kurallarına çocuklarını anlatmak son derece sabır isteyen ve uzun vadede gelişecek bir durumdur. Anne karnından itibaren özellikle ergenlik çağının sonuna doğru doğru davranış şekillendirilmesi çocuklarda önemlidir. Bu sebeple bu uzun yolu yürümek oldukça zor ve meşakkatli bir iştir. Bu sebeple doğru davranış öğretilirken çocuklar için önemli olan birçok nokta bulunmaktadır.

Öğrencilere Öğretilecek Doğru Davranışlar

- Sağlıklı beslenmek; Sağlıklı beslenmek, doğru zamanda doğru miktarda ve çeşitli gıdalardan beslenmek anlamına gelmektedir. Sebze-meyve et ve süt ürünleri, tahıl, baklagil gibi gruplardan yeteri kadar gıda almak sağlıklı beslenmeye en iyi örnektir.

- Hareketli yaşamak; Spor yapmak küçük yaşlardan itibaren çocuklara aşılanması gereken doğru davranışları arasında yer alır. Sporun ve hareketli yaşamın bilimsel olarak da kanıtlanmış bir çok faydası bulunur. Herhangi bir spor dalı ile ilgilenilmesini sağlamak çocuklara verilebilecek en doğru davranış örnekleri arasındadır.

- Temizlik kurallarına uymak; Temizlik her toplum için olmazsa olmaz durumlardan bir tanesidir. Temizlik kurallarına uymak günlük, haftalık temizlik kuralları öğrencilere öğretilmesi gereken kurallar arasındadır. Duş almak, elleri her yemekten önce ve yemekten sonra yıkamak. Dışarıya çıkıldığında ve dışarıdan geldiğinde yine elleri yıkamaktır. Günde en az 2 kere dişleri fırçalamak. Vücudu temiz tutmak, temiz düzenli giyinmek. Çocuklara öğretilen temizlik kuralları içerisinde yer alır.

- Teknolojiyi doğru kullanma alışkanlığı; teknoloji doğru kullanma alışkanlığı da çocuklara öğretilmesi gereken en önemli doğru davranış kurallarındandır. Telefon tablet bilgisayar televizyon gibi birçok teknolojik alet çocuklar tarafından kullanılmaktadır. Çocukların bu aletlerden özellikle küçük yaşlarda uzak tutulması gerekir. Ancak ilerleyen yıllarda özellikle ilkokul seviyesindeki öğrenciler bu teknolojik aletleri kullanma zorunluluğu yaşar. Bu sebeple bu teknolojik aletler bağımlılık oluşturmayacak şekilde sadece çocukların işine yarayacak durumlarda kullanılmasının öğretmesi önemlidir. Bu ve bunun gibi birçok doğru davranış çocuklara küçük yaşta öğretilmesi gereken doğru davranışlardır.

Empati Kurmak İçin Sorular

3. Sınıf düzeyindeki öğrenciler de farklı durumlarda doğru davranışı gerçekleştirme konusunda bilgileri öğrenmeleri gerekir. Örneğin Arkadaşlarıyla oyun oynayan bir çocuk haksızlığa uğradığında neler hisseder? Oyunlarda kız erkek ayrımı yapılması çocukların kendini nasıl hissetmesine sebep olur? Arkadaşlarla dalga geçmek gibi uygunsuz bir davranışta bulunmak onu nasıl hissettirir? Grup ortamında arkadaşların tarafından dışlanmak nasıl hissettirir? Gibi birçok durum çocuklara öğretilmeli ve öğrencinin duyguları ölçülmelidir. Öğrencilerin davranışlarının yanlı olup olmaması öğrenciler için çok önemlidir. Öğrencinin kendini kötü hissetmesine sebep olur. Ayrım yapılması yanlı bir davranışken, tüm öğrencilerin eşit şekilde ve istekleri baz alınarak gruplaştırılmaması yanlı olmayan bir davranıştır.