Teknolojinin gelişmesi dünyanın da değişmesini beraberinde getirmiştir. Özellikle küçük yaştaki çocuklar teknolojinin içine doğmuş, doğdukları günden itibaren teknolojik gelişmelerin kullanır hale gelmişlerdir. Bu sebeple eski birçok konu öğrencileri şaşırtmaktadır. Özellikle dedeleri, babaanneleri büyük amca ya da teyzeleri ile sohbet ettiklerinde oldukça çok şaşırdıkları görülmektedir.

3. Sınıf Hayat Bilgisi Çocukluk Dönemleri Konu Anlatımı

Teknoloji çağında olduğumuz için; telefon, tablet, bilgisayar, televizyon gibi birçok teknolojik aletten yararlanma durumu söz konusu olmaktadır. Ancak teknolojinin içine doğan öğrenciler teknolojiden önceki hayatı hayat hakkında herhangi bir bilgiye sahip değildir. Bu konuda daha önceki hayatları ancak yakınlarından öğrenebilir. Özellikle büyükleri ile sohbet eden öğrenciler telefon, tablet, bilgisayar, internet ve televizyon olmadan önce büyüklerinin neler yaptığını oldukça merak eder.

- Eskiden yaşayan çocuklarla günümüzün çocukları çok farklıdır. Günümüzün çocukları eski zamanlarda yaşayan çocukların yaşantısı arasında birçok fark bulunur.

- Eski çocukluk dönemlerinde çocuklar genelde dışarıda vakit geçirirken, günümüzde daha çok evlerde vakit geçirmektedir.

- Eskiden çocuklar dışarıda oyun oynarken, bugünün çocukları genelde evlerde kendi başlarına oynamaktadır.

- Eski dönemde çocuklar daha kolay arkadaşlıklar kurabilirken ve mahalle arkadaşları varken, günümüz çocukları okul arkadaşlarıyla görüşmektedir.

- Eski Çocuklar bilye, saklambaç, futbol, körebe gibi birçok oyun oynarken, şimdi ki çocuklar genelde telefon, tablet, bilgisayar gibi elektronik cihazlarda elektronik oyunlar oynamakta ve videolar izlemektedir.

- Etkileyen kız çocukları daha çok evcilik oynarken, şimdi kız çocukları yine internet üzerinden oyun oynamaktadır.

- Eskiden banyo için şofben, kombi gibi ısıtıcılar yokken, evin bir köşesinde çocuklar banyo yaptırılırken şu anda banyolarda şofben kombi gibi su ısıtıcılar bulunmaktadır.

- Eskiden Teknoloji bu kadar gelişmemişken şu anda teknolojinin gelişmesi çok çocukluklarında farklılaşmasına sebep olmuştur. Bu sebeple eski dönemde yaşayan insanlarla günümüzün çocukları birbirinden oldukça farklıdır.

- Eski dönemlerde birlik beraberlik içinde oyunlar daha çok oynanırken şimdiki dönemde oyunlar bireysel olarak oynamakta telefon, tablet bilgisayar oyunları çocuklar tarafından daha çok tercih edilmektedir.

Teknolojinin Gelişmesinin Çocuklara Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Birçok anlamda teknolojinin gelişmesi birçok anlamda öğrencilere fayda sağlarken, birçok konuda öğrencilerin gelişimini olumsuz etkilemektedir.

Teknolojinin gelişmesinin faydaları; teknolojinin gelişmesi özellikle öğrencilerin bilgi çağında istedikleri bilgiye istedikleri zaman ulaşılmasını sağlar. Böylece öğrenciler genel kültür alanında çok daha gelişmiş bireyler olarak karşımıza çıkar. Bireysel olarak kendine yetebilmeyi öğrenen öğrenciler teknoloji ile içli dışlı olan birçok aracı da kullanmayı öğrenir.

Ancak teknolojinin faydaları olduğu kadar zararları da çoktur. Teknoloji zararları ise yine faydaları kadar bilinmektedir. Teknolojinin hızla gelişmesi çocukların teknolojik aletlerle çok vakit geçirmesine neden olur. Bu da beyin sağlığını ve göz sağlığını bozucu etkilere neden olur. Bu sebeple teknolojik aletlerin sınırlı sayıda kullanılması önemlidir. Teknolojinin çok sık kullanılması yine öğrencilerin tek başlarına hareket etmesine sebep olduğu için sosyalleşme oranı yeni nesil çocuklarda oldukça düşüktür. Sosyalleşmenin az olmasından dolayı paylaşım durumları da oldukça düşmektedir. Bu ve bunun gibi birçok durumda teknolojinin zararları arasında sayılabilmektedir.