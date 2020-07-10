3. Sınıf Hayat Bilgisi Bitki Ve Hayvanlar konu anlatımı

Bitki ve Hayvanlar yaşadığımız dünyanın çok önemli canlıları arasında yerini almaktadır. Bitki ve hayvanlar, dünyamızın daha güzel bir yer olması için çalışan gizli kahramanlarımızdır. Günümüz teknolojisinin bu kadar gelişmesi bitki ve hayvanların yardımları sayesinde gerçekleşmiştir.

Bitkilerin Önemi

Kötü havayı alarak bizlere temiz hava verir. Böylece hava kirliliğinin önüne geçerler.

Hayvanların beslenme kaynaklarıdır.

Bitkilerden, hastalıklar için ilaçlar üretilir.

Bazı bitkilerden pamuk üretiriz. Böylece Kıyafet yapımında kumaş olarak kullanırız.

Yaşlanmış olan ağaçları keserek odun, ev, sandalye, masa yapımında kullanırız.

Meyve ya da sebze veren bitkileri ekerek, gıda ihtiyacımızı karşılayabiliriz.

Yazı yazmak için kullandığımız kâğıt, kalem, boya gibi malzemeler bitkilerden üretilir.

Ağaçlar büyüdükleri zaman, yerin altındaki kökleri de büyür. Böylece kökler toprağı tuttuğu için sel, toprak kayması gibi doğal afetlerden korunmamızı sağlarlar.

Ağaçlar çok sıcak günlerde, insanların serinleyeceği serin ve gölgelik alanlar oluştururlar.

Ağaçlar insanların gezebileceği, piknik yapabileceği birçok alan oluştururlar.

Gördüğünüz gibi arkadaşlar bitkilerin hayatımızda ne kadar büyük bir öneme sahip olduğunu sırasıyla anlattık. Şimdi ise hayvanların hayatımızdaki öneminden bahsedelim.

Hayvanların Önemi

İnsanlar arıcılık yaparak, arıların yaptığı ballardan faydalanırlar.

İnek, deve, keçi, koyun gibi hayvanların sütünden faydalanırız. Böylece vücudumuzun alması gereken gıdaları sağlayabiliriz.

Koyun veya keçi gibi hayvanların kıllarını kırparak yorgan, battaniye, halı gibi ürünler üretiriz.

Eşek, Öküz, Deve gibi bazı hayvanların gücünden yararlanırız.

Teknolojinin gelişmesinde hayvanlardan faydalanırız. Mesela bazı uçaklar yapılırken uçabilen hayvanların kanatlarından örnekler alınmıştır.

Kahvaltıda en çok yediğimiz peynir, bal, yumurta gibi gıdaları hayvanlar sayesinde üretiriz.

İpek böceklerinden ipek üreterek polislerin kullandığı çelik yeleklerin üretimlerini gerçekleştiririz.

At gibi hayvanları kullanarak gideceğimiz yere kısa bir sürede gidebiliriz.

Köpek balığı, Balina gibi hayvanlardan faydalanarak, bazı hastalıklara ilaçlar üretmemizi sağlarlar.

Köpek, kedi, kuş, balık gibi hayvanları besleyerek onlarla arkadaşlık kurabiliriz.

Evet arkadaşlar Bitkiler ve hayvanların ne kadar büyük bir öneme sahip olduklarını gördük. Şimdi ise bitkiler ve hayvanlar için neler yapmamız gerektiğine bir bakalım.

Fidan dikerek, daha temiz bir havaya sahip olabiliriz.

Hayvanlara zarar vermemeliyiz.

Yaz aylarında kapımızın önüne su koyarak hayvanların su ihtiyacını karşılayabiliriz.

Yaralı bir hayvan gördüğümüzde onu veterinere götürerek tedavi ettirmeliyiz.