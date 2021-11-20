2B arazisi ve tapusu nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisine ev yapılır mı?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
Kovid-19da son durum belli oldu: Bakan Kocadan kişisel tedbir tavsiyesiKovid-19'da son durum belli oldu: Bakan Koca'dan kişisel tedbir tavsiyesi#Koronavirüs
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesiBarolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi#Metin Feyzioğlu
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

2B arazisi ve tapusu nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisine ev yapılır mı?

2B arazisi ve tapusu nedir, satın alınabilir mi 2B arazisine ev yapılır mı

Arazilerin birbirinden farklı çeşitleri bulunmaktadır. Özellikle 2B arazisi ve tapusu da son yıllarda çok merak ediliyor. 2B Arazisi ve Tapusu nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisine ev yapılır mı? Tüm ayrıntıları ile sizler için derledik.

Haberin Devamı

2B arazisi genel olarak orman vasfını yitiren ve kadastro vesilesi ile orman alanı dışına çıkarıldığı için ıslah edilmeyen alanlara denilmektedir. Bir daha geri kazanılmayan bu arazilerin tümüne 2B arazisi denilmektedir.

 2B Arazisi ve Tapusu Nedir?

 Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 sayılı orman kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmektedir. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi denilmektedir. 2B arazisi almak isteyen hak sahipleri başvurularını yaparak 2B arazileri satın alabilirler.

 2B Arazisi Satın Alınabilir Mi? 

Haberin Devamı

 2B arazilerin kendilerine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Türkiye genelindeki 2B arazilerinin satın alınması ile birlikte köylü vatandaşların elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır. 2B arazilerinin satın alınmasında bazı detaylara dikkat edilmektedir. Öncelikle 2B arazilerinin satın alınması için defterdarlık, Ziraat Bankası şubeleri ve ya Mal müdürlüklerine başvurulur. Bunun yanı sıra 2B arazisi almak isteyen kişiler Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı şubelerinden de başvurularını yapabilirler. 2B arazilerinin temel bazı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle orman alanları dışına çıkartılan 2B arazileri verimli olmasının yanı sıra korunma altına da alınmıştır. 2B araziler Türkiye genelinde en fazla Kocaeli, Mersin, Antalya ve Yalova bölgelerinde yer almaktadır. Türkiye'de bulunan 2B araziler genellikle orman köylüsü dışında yer alan üçüncü şahıslara satılmamaktadır. Bu satışlar Anayasanın ilgili maddelerince yasaklanmıştır. 

 2B Arazisine Ev Yapılır Mı? 

 Orman köylüsü dışında üçüncü şahıslara satışı yasak olan 2B arazilerine ev yapılabilir. Kadastro işlemi yapılan ve orman alanlarından çıkarılan 2B arazilerini yalnızca oradaki köylüler almaktadır. Köylülerin temel ihtiyaçları ise devlet tarafından itina ile karşılanmaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan 2B araziler satın alınmasının ardından tapusu çıkarılır. 2B arazilerin tapusu çıkarıldıktan sonra isteğe bağlı ev de yapılabilir. 2B arsalarına ev yapmanın da bazı şartları bulunmaktadır. Özellikle tarla vasfı olan arazilerin yaklaşık 5 bin metrekarenin altına inmemesi gerekmektedir. Ayrıca ev için inşaat yapılacak alan da arsanın nerede ise yüzde 5'ini geçmemeli. Bunun yanı sıra saçak seviyeleri de zeminden neredeyse 6.50 metreyi ya da 2 katını aşmamalıdır. Bunun yanı sıra yol ve parsel sınırlarına 5 metrenin üzerinde yaklaşılmamalı. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından ev inşaatına izin verilmektedir. 

Haberin Devamı

 2B Arazisi İle İlgili Bilinmeyenler 

 2B arazisinin kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. 2B arazilerinin hak sahipleri belirlendikten sonra çok zaman geçmeden alınması sağlanmalıdır. 2B araziler İmar Mevzuatı'na göre "imarsız arsa" olarak da geçer. Türkiye genelinde orman vasfını kaybeden hazine arazilerine 2B arazisi denildiği için Kadastro işlemi de bu orman vasfını yitiren alanlarda kullanılır. 2B arazisi almak isteyen köylüler başvurularını yaptıktan sonra takibini de daha iyi bir şekilde yapmalılar. Anayasanın maddelerine göre 2B arazilerinin orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satılması yasaktır. 2B arazi sahiplerinin her türlü temel ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19