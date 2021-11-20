2B arazisi ve tapusu nedir, satın alınabilir mi? 2B arazisine ev yapılır mı?

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2B arazisi genel olarak orman vasfını yitiren ve kadastro vesilesi ile orman alanı dışına çıkarıldığı için ıslah edilmeyen alanlara denilmektedir. Bir daha geri kazanılmayan bu arazilerin tümüne 2B arazisi denilmektedir.

2B Arazisi ve Tapusu Nedir?

Türkiye genelinde yer alan ve orman vasfını yitiren hazine arazileri 2B arazisi olarak isimlendirilmektedir. "2b" genellikle 6831 sayılı orman kanunu'nun 2. maddesinde yer alan B bendi için kısaltma olarak kullanılmaktadır. 2B arazileri genellikle orman vasfını kaybeden araziler olarak isimlendirilmektedir. Bazı araziler kadastro müdürlükleri tarafından orman alanı dışına çıkartılabilir. Ayrıca bir daha da geri kazanılamaz ve ıslah edilemez. Bu alanlara ise 2B arazisi denilmektedir. Türkiye genelinde orman vasfını yitiren ve orman vasfı dışına çıkarılan bu arazilere de 2B arazisi denilmektedir. 2B arazisi almak isteyen hak sahipleri başvurularını yaparak 2B arazileri satın alabilirler.

2B Arazisi Satın Alınabilir Mi?

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2B arazilerin kendilerine has bazı özellikleri bulunmaktadır. Türkiye genelindeki 2B arazilerinin satın alınması ile birlikte köylü vatandaşların elektrik, su, doğalgaz ve telefon gibi temel ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır. 2B arazilerinin satın alınmasında bazı detaylara dikkat edilmektedir. Öncelikle 2B arazilerinin satın alınması için defterdarlık, Ziraat Bankası şubeleri ve ya Mal müdürlüklerine başvurulur. Bunun yanı sıra 2B arazisi almak isteyen kişiler Ziraat Bankası'nın internet bankacılığı şubelerinden de başvurularını yapabilirler. 2B arazilerinin temel bazı özellikleri bulunmaktadır. Özellikle orman alanları dışına çıkartılan 2B arazileri verimli olmasının yanı sıra korunma altına da alınmıştır. 2B araziler Türkiye genelinde en fazla Kocaeli, Mersin, Antalya ve Yalova bölgelerinde yer almaktadır. Türkiye'de bulunan 2B araziler genellikle orman köylüsü dışında yer alan üçüncü şahıslara satılmamaktadır. Bu satışlar Anayasanın ilgili maddelerince yasaklanmıştır.

2B Arazisine Ev Yapılır Mı?

Orman köylüsü dışında üçüncü şahıslara satışı yasak olan 2B arazilerine ev yapılabilir. Kadastro işlemi yapılan ve orman alanlarından çıkarılan 2B arazilerini yalnızca oradaki köylüler almaktadır. Köylülerin temel ihtiyaçları ise devlet tarafından itina ile karşılanmaktadır. Türkiye'nin farklı şehirlerinde bulunan 2B araziler satın alınmasının ardından tapusu çıkarılır. 2B arazilerin tapusu çıkarıldıktan sonra isteğe bağlı ev de yapılabilir. 2B arsalarına ev yapmanın da bazı şartları bulunmaktadır. Özellikle tarla vasfı olan arazilerin yaklaşık 5 bin metrekarenin altına inmemesi gerekmektedir. Ayrıca ev için inşaat yapılacak alan da arsanın nerede ise yüzde 5'ini geçmemeli. Bunun yanı sıra saçak seviyeleri de zeminden neredeyse 6.50 metreyi ya da 2 katını aşmamalıdır. Bunun yanı sıra yol ve parsel sınırlarına 5 metrenin üzerinde yaklaşılmamalı. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından ev inşaatına izin verilmektedir.

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2B Arazisi İle İlgili Bilinmeyenler

2B arazisinin kendine has bazı özellikleri bulunmaktadır. 2B arazilerinin hak sahipleri belirlendikten sonra çok zaman geçmeden alınması sağlanmalıdır. 2B araziler İmar Mevzuatı'na göre "imarsız arsa" olarak da geçer. Türkiye genelinde orman vasfını kaybeden hazine arazilerine 2B arazisi denildiği için Kadastro işlemi de bu orman vasfını yitiren alanlarda kullanılır. 2B arazisi almak isteyen köylüler başvurularını yaptıktan sonra takibini de daha iyi bir şekilde yapmalılar. Anayasanın maddelerine göre 2B arazilerinin orman köylüsü dışındaki üçüncü şahıslara satılması yasaktır. 2B arazi sahiplerinin her türlü temel ihtiyaçları da devlet tarafından karşılanır.