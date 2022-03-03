28 Beden Kot Hangi Beden? 28 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir

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Kot pantolonların hem şık hem de güzel durması için kişilerin bedenlerine uygun olması çok önemlidir. Kot pantolonlarda bulunan 28 beden ise beden aralıkların hangisine denk geldiği merak edilmektedir.

28 Beden Kot Hangi Beden?

Giyim ürünlerinde bedenler 36, 38, 40, 42 ve 44 şeklinde ilerlemektedir. Fakat b bedenler kot pantolonlarda geçerli olmamaktadır. Bu nedenle bedenlerini bilen kişiler kot pantolonu alışverişlerinde sıkıntı yaşamaktadır. 28 numaralı beden kot pantolonlar 38 bedene denk gelmektedir. Bu nedenle 38 beden giyen kişiler 28 beden pantolon alabilirler.

28 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir?

Kumaş veya kanvas pantolonlarda beden hesaplaması oldukça kolaydır. Fakat kot pantolonlarda bedenler farklı numaralanmaktadır. Buna göre kot beden numaraları şu bedenlere denk gelmektedir:

- 26 beden kot: 36 beden

- 28 beden kot: 38 beden

- 30 beden kot: 40 beden

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Beden numaraları b şekilde ilerlemektedir. Erkek kot pantolonlarında ise 28 beden kotlar 68-70 santimetre bel ölçüsü, 86-89 santimetre kalça ölçüsü olarak belirlenmektedir. Bu ölçülere göre erkek veya kadın pantolonlar kolaylıkla satın alınabilir.