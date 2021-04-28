27 plaka nerenin plaka kodu ve hangi şehire ait? 27 plaka numaralı ilimiz neresi ve hangisidir?

Belli bir noktaya kadar alfabetik olarak devam eden plaka kodları genel kültür suallerinde, bilgi yarışmalarında karşımıza çıkabilmekte. Ayrıca yolda giderken değişik plakalar görüp nereye ait olduğunu merak etmekteyiz.

27 Plaka Nerenin Plaka Kodu ve Hangi Şehre Ait?

27 plakası Gaziantep kentine ait bir plaka kodudur. Eğer otomobillerin, kamyonların, araçların, motosikletlerin ve benzeri arabaların arkasındaki plaka 27 ile başlamakta ise bu Gaziantep'e ait demektir.

Plaka kodu 27 durumunda bulunan Gaziantep'in ilçelerinin de kendilerine özel plaka harf numaraları vardır. Bu harflere bakılmak sureti ile o plakanın Gaziantep'in hangi yerleşkesine ait olduğunu anlaşılabilir. Şimdi 27 Gaziantep plaka kodlu yerleşkelerin plaka harflerini paylaşalım:

27 A0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 AC = AZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 BA = BZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 B0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 DA = DZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 D0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 EA = EZ001 = 999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 E0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)

27 F0001 = 9999Şehitkamil (Kozanlı VD)