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27 Beden Kot Hangi Beden? 27 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir

27 Beden Kot Hangi Beden 27 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir

Pantolon kullanımı günümüz dünyasında en çok tercih edilen giyim ürünlerinden biri olmaktadır. Özellikle son yıllarda pantolon kullanımı daha da artış göstermiştir. Bunda çeşitli faktörler olsa da sektör müşterilere en şık ve en uygun pantolonu sunmak için büyük çaba göstermektedir. Seçeneğin bir hayli fazla olması insanların tercihini önemli derecede etkileyen bir neden olarak gösterilmektedir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

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 Bunun yanında pantolonda kullanılan malzeme de tercih konusunda belirleyici durumdadır. Kumaş kot, keten gibi birçok farklı malzemeden dikilen pantolonlar vardır. Bunlar içinde kot pantolon sıklıkla tercih edilen bir türdür.

  Kot pantolon yaş ve cinsiyet farkı olmaksızın giyim sektöründe öne çıkan bir ürün olmaktadır. Böyle olunca insanların kafasında bazı sorular meydana gelmektedir. Bunların başında kendilerine uygun olan beden ölçüsünü nasıl bulacakları gelmektedir.

  27 Beden Kot Hangi Beden?

  Kot bedenin nasıl bulunacağı bir soru işareti olarak ortaya çıkmaktadır. Birçok insan beden bulmanın zahmetli ve zor bir iş olduğunu düşünmektedir. Oysa gerçekte durum öyle değildir. Aksine kot pantolon bedenini bulmak kolay olmaktadır. Bunun için yanınızda mezura gibi bir yapının olması yeterlidir.

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  Mezura ile ölçümü kolaylıkla yapılmakta ya da kot dışındaki bir pantolonun ölçüsü referans alınabilmektedir. Yapılması gereken kot bedenin üzerine 10 eklenmesidir. 27 ara buçuklu bir beden olduğundan üzerine on ekleyerek 36-38 arası bir beden olduğu bulunur. Buna göre 27 kot bedeni 37.5'e denk gelmektedir.

 

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