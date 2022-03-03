25 Beden Kot Hangi Beden? 25 Beden Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir

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Jean pantolon, yaygın kullanılan giyim eşyaları arasında bulunur. Beden ölçüleri kişinin boy, basen, bel çevresi ve ağırlık ölçüsüne göre belirlenmektedir. Denim olarak da adlandırılan kot pantolon ölçüleri rakamlarla ifade edilmektedir.

25 Beden Kot Hangi Beden?

25 beden kot, 65cm boy ve 45 ya da 48 kg ağırlığında bulunan kadınlar için uygundur. Geçiş beden ölçüsü sayılan 25 beden kot ölçüsü alınırken, bel ve iç bacak uzunluğu dikkate alınmalıdır. Kot pantolon ölçüsünde 25 beden 34 ve 36 beden olarak kabul edilmektedir.

25 Beden Kot Pantolon Kaç Bedene Denk Gelir?

Kadınlarda Jean ölçüsü olarak belirlenen etiket okuma önemli bir konudur. Kot pantolon etiketlerinde ölçü kodları W ile başlamaktadır. “L” iç bacak uzunluğunu ifade etmektedir. 25 beden kot pantolon ise 34-36 beden ölçüsüne denk gelmektedir.

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60 cm bel, 90 cm basene sahip olan kadınların jean ölçüsüdür, kumaş pantolon veya elbise bedenine uyarlandığında ise 34-36 geçiş bedenidir. 165 cm boya 45-48 kg arası olan kadınların ölçüsüdür, idealdir. Beden ölçü etiketlerinde W, beden eni olarak görülmektedir. B, bel- K ise kalça ölçüsünü cm boyutunda ifade etmektedir.