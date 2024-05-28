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2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı... Okullar 9 Eylül’de açılacak

Güncelleme Tarihi:

#2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi#MEB#2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı... Okullar 9 Eylül’de açılacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 15:45

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan ‘2024-2025 eğitim ve öğretim yılı çalışma takvimi’ genelgesine göre okullar 9 Eylül’de açılacak, öğretmenlerin mesleki çalışmaları ise 2 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

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Açıklanan takvime göre okulların birinci dönemi 9 Eylül’de başlayacak ve 17 Ocak 2025’te sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK
Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 20 HAZİRAN’DA BİTECEK
Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım’da olacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025’te başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili de 31 Mart 2025’te başlayıp, 4 Nisan 2025’e kadar sürecek.

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#2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi#MEB#2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Takvimi Açıklandı

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