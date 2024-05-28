2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı... Okullar 9 Eylül’de açılacak

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Açıklanan takvime göre okulların birinci dönemi 9 Eylül’de başlayacak ve 17 Ocak 2025’te sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

REHBERLİK ÇALIŞMALARI YAPILACAK

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5’inci sınıfları, ortaöğretim kurumlarının hazırlık ve 9’uncu sınıfları ile pansiyonda kalacak öğrencilere yönelik okul hakkında bilgilendirme ve yeni girdikleri eğitim ortamına kısa sürede uyum sağlama amacıyla gerekli rehberlik çalışmaları yapılacak.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 20 HAZİRAN’DA BİTECEK

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım’da olacak. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025’te başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili de 31 Mart 2025’te başlayıp, 4 Nisan 2025’e kadar sürecek.