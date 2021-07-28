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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 28.07.2021 - 15:10 | Son Güncelleme:

2021-YKS cevap kağıtları erişime açıldı

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2021-YKS cevap kağıtları erişime açıldı

26 Haziran’da uygulanan 2021-YKS 1’inci Oturum Temel Yeterlilik (TYT), 27 Haziran’da uygulanan 2021-YKS 2’nci Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2021-YKS 3’üncü Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının cevap kağıtları adayların yanıtlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kağıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevapları ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabıyla ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntüleniyor. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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