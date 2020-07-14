2020 DGS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM DGS takvimi

Öğrencilerin 4 yıllık lisans almak için girecekleri DGS sınavına yönelik araştırmalar son günlerde hız kazandı. Bu yıl yapılacak DGS ile önlisans derecelerini lisansa tamlamak isteyen adaylar, ÖSYM'nin açıkladığı sınav tarihini sorguluyor. İşte, 2020 DGS takvimi...

DGS SINAV TARİHİ

Koronavirüs önlemleri kapsamında ÖSYM'nin 2020 sınav takvimi güncellendi. ÖSYM takviminde yer alan bilgilere göre; Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 9 Ağustos'ta uygulanacak.

DGS HAKKINDA

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.