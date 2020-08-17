2. Sınıf Türkçe Olayların Oluş Sırası konu anlatımı

Bazı olayları oluş sırasına göre anlatırken belli başlı kelimeler kullanırız. O kelimeler cümlede anlatılan durumun ne zaman yapıldığını gösterir. Önce ya da sonra olacak bazı olaylar cümle içerisinde kullanılan birtakım kelimeler ile değerlendirilir.

Olayların Oluş Sırası

Oluş sırasına bağlı olarak cümleleri anlatırken kullanacağımız kelimeler şunlardır.

- Önce

- Sonra

- Daha sonra

- En sonunda

Özellikle bir hikaye okurken cümleler kurulduğu zaman yukarıdaki kelimeleri kullanarak olayların oluş sırasına anlayabiliriz. Yani ne zaman yapıldığını ve hangi olayın daha önce veya sonra gerçekleştiğini daha iyi biçimde anlamamız mümkün. Şimdi bu konuda yukarıdaki kelimeler ile ilgili bazı örnekler yapalım.

Örnekler:

- Önce annemler ile beraber pazara gittik.

- Sonra eve geldik.

- Daha sonra yemek hazırladık.

- En sonunda sofrayı kurduk ve yemeğimizi yedik.

Yukarıdaki cümlelerde gördüğünüz gibi olayların oluş sırasını kelimeler ile beraber belirledik. Hangi olayların ne zaman ve hangisinin önce ya da hangisinin sonra gerçekleştiğini bu şekilde öğrendik. Şimdi bu konuda başka örnekler ele alalım ve konuyu daha iyi biçimde anlamaya çalışalım.

Örnek: Aşağıda verilen boşluklara doğru cümleleri yazalım.

Önce …………..

Sonra ………………

Daha sonra ………………..

En sonunda ……………………

Elimi yüzümü yıkadım.

Yataktan kalktım.

Okula gitmek için servise bindim.

Kahvaltımı yaptım.

Cevap: Şimdi yukarıda karışık olarak verilmiş cümleleri oluş sırasına göre yazalım.

Önce yataktan kalktım.

Sonra elimi yüzümü yıkadım.

Daha sonra kahvaltımı yaptım.

En sonunda okula gitmek için servise bindim.

Boşluklara cümleleri sırası ile yerleştirerek oluş sırasını belirlemiş olduk. Yukarıdaki öğrencimizin sabah ne yaptığını bu şekilde sırası ile öğrendik. Peki, bunun için ne yaptık? Yazının ilk başında vermiş olduğumuz, ‘ önce, sonra, daha sonra, en sonunda’ sözcüklerini kullandık. Böylece hangi cümlenin önce ve sonra yapıldığını ve zamanını daha iyi biçimde anlamış olduk.

Örnek: Aşağıdaki cümlelerin oluş sırasını belirleyelim.

En sonunda ………

Önce …….

Şu işi bitirelim.

Dileğim gerçek oldu.

Cevap: Cümleleri okuduğumuz zaman oluş sırasını nasıl yapılması gerektiğini ve hangi kelimelerin kullanılması gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi doğru şekilde cümlelerin oluş sırasını belirleyelim.

En sonunda dileğim gerçek oldu.

Önce şu işi bitirelim.

Gördüğümüz gibi cümlelere baktığımız zaman aslında başına hangi kelimelerin geleceğin kolaylıkla anlayabiliriz. Böylece cümleleri oluş sırasına uygun şekilde bir araya getirebilir ve anlamlı bir bütünlük oluşturabiliriz. Şimdi farklı bir örnek daha yapalım ve konuyu pekiştirelim.

Örnek: Aşağıdaki cümleleri oluş sırasına göre yine sıralı biçimde yan yana getiririm.

En sonunda topu almayı başardık.

Önce topun komşunun balkonuna kaçtığını gördük.

Daha sonra bir merdiven bulduk.

Sonra komşunun kapısını çaldık ama kimse yoktu.

Cevap: Şimdi oluş sırasına göre cümleleri bir araya getirelim ve böylece yan yana bir hikaye oluşturalım.

Önce topun komşunun balkonuna kaçtığını gördük. Sonra komşunun kapısını çaldık ama kimse yoktu. Daha sonra bir merdiven bulduk. En sonunda topu almayı başardık.

Şu kelimeleri oluş sırasına göre doğru biçimde yan yana getirdiğimiz zaman anlamlı bir hikaye elde etmiş olduk. Bu şekilde siz de farklı cümleleri karıştırabilir ve daha sonra oluş sırasına bağlı yan yana getirebilirsiniz. Hikaye oluşturabilir uygun kelimeleri kullanmak sureti ile bu hikayelerin sıralamasını inceleyebilirsiniz.