2. Sınıf Matematik Zihinden Çıkarma İşlemi konu anlatımı

İki basamaklı çıkarma işlemlerini nasıl yapıldığını öğrenmiştik. Şimdi de bu işlemleri yaparken zihnimizde nasıl çıkarma işlemi gerçekleştireceğiz bunu öğreneceğiz. Bunun için 10'un katı olan doğal sayıları ele alacağız ve işlem yapacağız.

Zihinden Çıkarma İşlemi

Zihinden çıkarma işlemi yapmak için bazı kuralları bilmemiz gerekiyor. Bu kurallara dikkat etmek suretiyle kolayca çıkarma işlemi yapabilir ve aklımızda birçok problemi çözebiliriz.

- 10'un katı olan iki doğal sayının farkını bulurken onlar basamağına bakarız.

- Onlar basamağında bulunan rakamların arasındaki sayı değerler farkını buluruz.

- Daha sonra bulduğumuz bu farkın sonuna sıfır ekleriz.

Yukarıda saydığımız kriterleri uyarak kolayca zihinden çıkarma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve örneği beraber inceleyerek nasıl zihinden çıkarma işlemi yapacağımızı öğrenirim.

Örnek:

60 - 40 = 20

60

40

20

İki farklı şekilde gördüğümüz gibi yukarıda çıkarma işlemi yaptık. Peki, bunu zihinden nasıl yaparız? Bu işlem oldukça kolaydır. Yukarıda yazdıklarımızı okuyalım ve ona göre uygulama yapalım. Öncelikle 10’un kartlarına bakacağız. Burada 6 sayısı ve 4 sayısı var. Şimdi 6'dan 4'ü çıkaracağız ve sonuç olarak 2 bulacağız. Daha sonra aşağı kısmı bu 2 rakamını yazacağız. Ardından bu rakamın sonuna ise sıfır rakamını ekleyeceğiz. İşte gördüğünüz gibi zihnimizden kolayca çıkarma işlemi yaptık ve sonuç olarak 20 bulduk.

Not: Zihinden çıkarma işlemi yaparken şu an birler basamağı sıfır olan rakamları ele almalıyız. Böylece çıkarma işlemini zihinden yaparken bunu daha kolay bir şekilde öğrenebiliriz. İleriki zamanlarda başka rakamlar üzerinden de zihinden çıkarma işlemini öğrenebilirsiniz.

Şimdi bu konuda bir başka örnek daha yapalım ve beraber inceleyelim.

Örnek:

80 80 - 30 = 50 8 onluk 8

30 3 onluk 3

50 5

Gördüğümüz gibi yukarıdaki işlemi yine zihnimizden kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Bunu yapmak için öncelikle onluk rakamları yukarıdaki gibi ele aldık. Peki onluk rakamlar hangileri? Onluk rakamlar 8 rakamı ve 3 rakamıdır. Daha sonra 8 rakamından 3 rakamını çıkardık ve 5 rakamını elde ettik. 5 rakamının yanına 0 ekleyerek 50 sonucunu bulduk. Yani 80 ile 30 sayılarının arasındaki farkın 50 olduğunu bu şekilde anladık.

Böyle işlemleri yaparak sayıların arasındaki farkı anlayabiliriz. Bu sayede defterimize yazmadan daha hızlı ve kolay bir şekilde çıkarma işlemi yapabiliriz. Tabii bunu iyi bir şekilde anlayabilmemiz için mutlaka pratik yapmamız gerekiyor. O yüzden siz de bazı rakamlar üzerinden çalışmalar yapın ve iki sayının arasındaki farkı zihninizden bulmaya çalışın.

Şimdi zihnimizden yapabileceğimiz bazı matematik işlemleri yazalım ve bunları aklımızda çözmeye çalışalım.

40 - 20 = 20

50 - 40 = 10

90 - 70 = 20

30 - 20 = 10

Yukarıda iki basamaklı onluk sayıları yazlık ve aradaki farkı çıkardık. Şimdi bunları inceleyin ve zihninizden bu sayıların sonuçları nasıl bulacağınızı değerlendirin. Ayrıca kendiniz de başka rakamlar bulun ve bu rakamlar üzerinden zihninizi kullanarak çıkarma işlemi gerçekleştirin. Birkaç tane örnek yaptıktan sonra artık çok daha kolay şekilde aklınızdan soruları çözebilir ve onluk rakamlar ile beraber çıkarma işlemi yapabilirsiniz.

Not: Zihinden çıkarma işlemi yaparken mutlaka her zaman onluk kısımdan başlamanız gerekiyor. Daha sonra onluk kısımda çıkarma işlemi yaparak yanına sıfır ekleyin ve işlemi tamamlayın.