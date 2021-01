2. Sınıf Matematik Zamanı Ölçme (Zaman Ölçüleri) konu anlatımı

Dünyanın kendi ve güneşin etrafında dönmesiyle gün, hafta, ay, yıl belirleniyor. Gün içinde de zamanı öğrenmek için saatlerden yararlanıyoruz. Saate bakarak zamanın kaç olduğunu, öğrenip, buna göre planlarını yapabiliyorsunuz.

Zaman Ölçüleri Konu Anlatımı

Bu konuda; yıl, ay, hafta, gün, saat, dakika, saniye ve mevsimler gibi terimleri öğreneceksiniz.

Yıl; Dünyamız hem kendi hem de Güneş’in etrafında dönüyor. Güneş’in etrafında dönüşünü yani bir turunu 365 gün 6 saatte yapıyor. Buna bir yıl diyoruz. Yani, dünya, güneşin etrafındaki dönüşünü bir yılda tamamlıyor.

Bir yıl 365 gün çekiyor. Bu, artan 6 saat, dört yılda bir, tam bir güne denk geliyor. Bu artan bir gün de Şubat ayına ekleniyor. Böylece Şubat ayı dört yılda bir 29 gün çekmiş oluyor. Şubat ayının 29 gün çektiği yıla da artık yıl deniliyor.

Mevsimler; Dünyamız, Güneş’in etrafında dönerken tam bir dairesel dönüş sergilemiyor. Elips (yumurta gibi) şeklinde dönüş sağladığı için bazen Güneşe yaklaşıyor, bazen de uzaklaşıyor. Bu yaklaşıp, uzaklaşmalar sonucunda da mevsimler adını verdiğimiz doğal olay gerçekleşiyor.

Dünyamızın Güneşe en yakın olduğu nokta Yaz, biraz uzaklaştığı Sonbahar, en uzak noktada Kış ve tekrar yaklaşmaya başladığında da İlkbahar mevsimleri oluşuyor. Dünya döndükçe mevsimler birbirini takip ediyor.

Aylar; Matematikçiler ve astronomlar Dünyanın Güneş etrafında bir yılda dönmesini on iki dilime bölmüşler ve her dilime ay ismini vermişlerdir. Bir yılda on iki ay bulunuyor. Bu ayların isimleri ise; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık’tır. Ocak ilk, Aralık son aydır.

Aralık, Ocak, Şubat Kış; Mart, Nisan, Mayıs İlkbahar; Haziran, Temmuz, Ağustos Yaz; Eylül, Ekim, Kasım Sonbahar mevsimlerinin aylarıdır.

Bazı aylar 30,bazı aylar da 31 gün çekiyor. Sadece Şubat ayı 28 gün çekiyor. Dört yılda bir Şubat ayına bir gün ekleniyor.

Hafta; 7 günden oluşan bölümdür. Bir ayda dört hafta bulunuyor. Bir yılda da 52 hafta bulunuyor.

Gün; Dünyanın kendi etrafında dönmesini 24 saatte tamamlıyor. Bu 24 saate bir gün adı veriliyor. Eski insanlar, bu günleri birbirinden ayırt etmek için belirli isimler vermişler. Günlerin isimleri; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar’dır.

Cumartesi ve Pazar günleri genellikle tatil günleridir. Bu zamanlarda okullar ve resmi kurumlar tatildir. Gece tam 12’de gün bitiyor. Yeni bir gün başlıyor. Yani sabah kalktığınızda veya güneş doğduğunda gün başlamıyor. Öğle tam 12’de günün yarısı bitmiş oluyor.

Saat; Dünya kendi etrafında dönmesini 24 saatte gerçekleştiriyor. Bir saatte dakika ve saniyelerden oluşuyor. Bir saat 60 dakikadan oluşuyor.

Dakika; 60 dakika bir araya gelerek bir saati oluşturuyorlar. Bir dakika da 60 saniyeden oluşuyor.

Saniye; 60 saniye birleşerek bir dakikayı oluşturuyorlar. Bir saniye de 60 saliseden oluşuyor. Zaman içinde en hızlısı salisedir. Masa ve duvar saatlerinde genellikle saniye, akrep ve yelkovan gibi araçları görürsünüz. Saat üzerindeki 12 merkez noktadır. Saniye 12’den başlayıp, bir turunu atıp tekrar 12’ye geldiğinde bir dakikayı oluşturuyor ve dakikayı gösteren yelkovanı bir tık hareket ettiriyor. Saniye turlarını atıp dakikaları oluşturduğunda yelkovan 12’nin üzerine geldiğinde bir saat oluşmuş oluyor.