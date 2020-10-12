2. Sınıf Matematik Verilmeyen Toplananı Bulma konu anlatımı

Matematikte bize verilmeyen sayıyı toplama işleminde bulabiliriz. Bunun için toplanacak sayılardan birinin ve sonucun elimizde olması yeterlidir. Şimdi bunu nasıl yapmamız gerektiğini örnekler üzerinden inceleyelim ve öğrenelim.

Verilmeyen Toplananı Bulma

Verilmeyen toplananı için elimizde bazı verilerin olması gerekir. Özellikle toplanacak sayılardan birinin mutlaka bulunması gerekir. Aynı zamanda eğer toplama işleminin sonucu da elimizde ise o zaman verilmeyen toplananı kolayca bulabiliriz. Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve yorumlayarak nasıl çözüldüğünü öğrenelim.

Örnek: Ali'nin 20 tane kalemi vardır. Babası ona biraz daha kalem getirince Ali'nin toplamda 30 tane kalemi oldu. Peki Ali'nin babasının getirdiği kalem sayısı kaçtır?

Toplanan 20 30

Toplanan …. 20

Toplam 30 10

Ali'nin babası toplamda 10 tane kalem daha getirmiş. Peki bu işlemi nasıl yaptık? Gördüğümüz gibi ilk işlemde ikinci toplanan yoktur. Bu sebepten dolayı toplam sayıdan elimizdeki toplanan sayıyı çıkardığımız zaman verilmeyen toplananı buluruz. Yani verilmeyen toplanan 10 sayısıdır. Böylece Ali'nin elinde ilk başta 20 tane kalem varken sonra babası 10 tane kalem daha getirmiş ve toplamda 30 tane kalem olmuş.

Not: Toplama işleminde verilmeyen toplananı bulabilmek için, toplam sayısından elimizde bulunan bir tane toplananı çıkartırız. Yapacağımız bu çıkarma işlemi ile beraber verilmemiş olan toplananı bulmuş oluruz.

Kısacası verilmemiş olan toplananı bulmak için toplamdan diğer toplananı çıkarırız. Böylece sonucu bulmuş oluruz.

Bu şekilde siz de birçok farklı örnek yapabilir ve verilmeyen toplanan sayı rahatlıkla bulabilirsiniz. Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve çözmeye çalışalım.

Örnek:

….

20

45

Şimdi yukarıdaki işlemi yapalım ve verilmeyen toplananı bulalım. Böyle durumlarda ne yapacaktık? Toplamdan diğer toplananı çıkararak verilmeyen toplananı bulacaktık.

45

20

25

Gördüğümüz gibi toplam sayıdan diğer toplanan çıkardık ve verilmeyen toplanan sayı bulmuş olduk. Yani verilmeyen diğer toplanan sayı 25 sayısıdır. Böylece iki tane toplanan olan 20 sayısı ve 25 sayısını topladığımız vakit 45 sonucunu buluruz.

Şimdi bunu 3 tane toplama işlemi üzerinden ele alalım ve yapmaya çalışalım.

15 15 50

22 22 37

… 37 13

50

Bu defa elimizde 3 tane toplanan bulunuyor. Ancak toplananlardan biri bulunmuyor. Peki bunu nasıl bulduk? İlk olarak elimizdeki 2 tane toplananı bir araya getirdik ve toplayarak 37 bulduk. Daha sonra toplam sonuç olan 50'den 37'ye çıkardık ve verilmeyen toplananı bulmuş olduk. Yani burada işlem hep aynı şekilde gerçekleşmektedir. Buradaki tek fark bu sefer elimizde 3 tane toplanan bulunuyor.

Şimdi birkaç örnek daha yapalım ve siz bu örnekleri kendiniz inceleyin.

…. 30

15 15

30 15

40 60

… 40

60 20

Bu şekilde işlemleri yapmak suretiyle kolayca verilmeyen toplanan sayıyı bulabiliriz. Karşımıza böyle örnekler çıktığı zaman ilk olarak toplam sayıdan verilen toplananı çıkaracağız. Böylece verilmeyen toplanan karşımıza çıkar. Daha sonra normal işlemi yapabilmek için iki tane toplanan sayıyı toplayarak sonucu elde edebiliriz.

Not: Toplama işleminde kaç tane toplanan olursa olsun, mutlaka yapacağımız işlem aynı şekilde gerçekleşir. Yani toplam sayıdan toplananlara çıkaracağız ve verilmeyen toplananı bulmuş olacağız.

Yukarıdaki örnekleri ve tanımlamalar ile beraber notları okuyarak bu konuyu daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz.