2. Sınıf Matematik Uzunluk Ölçme konu anlatımı

Geçmiş çağlarda standart bir uzunluk ölçüsü olmadığı için herkesin ölçüsü farklı oluyordu. Bu da iş hayatında ve toplumda sorunlara yol açıyordu. Bunun için ilk olarak standart uzunluk ölçüsü olarak metre geliştirildi ve bütün dünya ülkeleri tarafından kabul edildi. Artık, metreyle ölçtüğünüz bir birim, dünyanın her yerinde aynı değerde kabul ediliyor.

Uzunluk Ölçüleri Konu Anlatımı

Ülkeler ve milletler her ne kadar standart uzunluk ölçü birimlerini kullansalar da hala geçmişten kalan kişiden kişiye değişen uzunluk ölçüleri bulunuyor.

Standart Olmayan Uzunluk Ölçüleri

Standart uzunluk ölçüsü metre kullanılmaya başlanmadan önce insanlar, ayaklarıyla ve elleriyle uzunlukları hesaplamaya çalışıyorlardı. Bu nedenle parmak, karış, kulaç, adım ve ayak gibi standart olmayan uzunluk terimleri gelişti.

Parmak: Başparmağının genişliği ile ölçme şeklidir.

Karış: Parmaklarınızı tamamen ayırıp, serçe parmağı ile başparmağı arasındaki mesafedir.

Kulaç: iki elinizi yana açıp, iki el arasındaki mesafe ile ölçme şeklidir.

Ayak: Ayağın uzunluğu ile ölçme şeklidir.

Adım: normal şekilde yürüyerek, mesafenin kaç adım geldiğini ölçme şeklidir.

Herkesin eli ve ayakları ve adımları bir olmadığı için tam bir ölçü belirlenemiyordu. Doğal olarak da bu işlerin istenilen ölçüde gerçekleşmesini engelliyordu. Örneğin, müşterinin 5 karış ölçüsünde istediği bir tahtayı marangoz kendi karışıyla ölçüp, kesecektir. Fakat müşterinin karış ölçüsü farklı olduğu için istediği ölçüde tahta olmayacaktır.

Standart Uzunluk Ölçüleri

Standart uzunluk ölçüsü metredir. Kısaca “m” şeklinde gösterilir. Kişiden kişiye veya ülkeden ülkeye değişmez. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bir metrenin ölçüsü aynıdır.

Metre 100 santimetreden oluşuyor. Kullanım ihtiyacına bağlı olarak, şerit, tahta ve katlanır ve mezura olarak çeşitleri bulunuyor. Cetvel ise kısa uzunlukları ölçmek için özel olarak kullanılan araçtır. Genellikle 20 veya 30 santimetreden oluşuyorlar. Cetveldeki her iki rakam arası bir santimetredir. Santimetre de “cm” şeklinde gösteriliyor.

Kalem, çiçek, defter, kitap gibi nesneleri santimetreyle ölçebilirsiniz. Fakat kapı, masa, sınıfın eni-boyu, arkadaşınızın boyunu metreyle daha rahat ölçebilirsiniz.

Uzunluk Ölçüleri Örnek Çözümlü Problemler

1- Eda’nın kaleminin uzunluğu 22 cm, Merve’nin kaleminin uzunluğu ise 17 cm’dir. İki kalemi uç uca eklersek ikisinin toplam uzunluğu kaç cm olur?

İki kalemin uzunluğunu toplamamız gerekiyor. 22+17= 39 cm oluşan yeni uzunluk

2- Boyları 12 cm olan 5 kalem uç uca ekleniyor. Oluşan uzunluk kaç cm’dir?

Kalemler, birbirine eklendiği için toplama veya çarpma işlemi yapmanız gerekiyor.

12+12+12+12+12= 60 cm veya 12x5= 60 cm yeni uzunluk oluyor.

3- Ali sabah yürüyüşü için evden çıkıyor. 30 metre yürüdükten sonra durup, saatine bakıyor. Sonra 60 metre daha yürüyor. Ali, toplam kaç metre yol yürümüştür?

Ali’nin yürüdüğü metreleri toplayarak, toplam yolu buluyoruz. 30+60= 90 metre Ali’nin yürüdüğü toplam yol.

4- Bayram’ın evi ile bakkalın arası 70 metredir. Bakkal ile Sonerlerin evi arası da 27 metredir. Buna göre, Bayram önce bakkala, oradan da Sonerlere giderse, toplam kaç metre yol yürümüş olur?

İki mesafeyi de toplarsak, toplam yolu bulabiliriz. 70+27= 97 metre Bayram, yol yürümüş oluyor.

5- Melih’in bir adımı 28 cm geliyor. Melih 3 adım atarsa, kaç cm yol yürümüş olur?

Melih’in bir adımı 28 cm geliyorsa, 3 adımı da 28+28+28 = 84 cm, kısa yoldan hesaplarsak 28x3= 84 cm yol yürümüş olur.