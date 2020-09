2. Sınıf Matematik Simetrik Şekiller konu anlatımı

Birçok farklı şekil üzerinden simetri elde edebiliriz. Simetri tıpkı bir aynaya benzer. Mesela aynaya baktığım zaman kendimizi görürüz. Yani hem aynada hem de aynanın dışında aynı şekilde görünür. İşte bu şekilde simetri elde ederiz. Şimdi bunu başka şekillerle ele alalım ve daha iyi anlamaya çalışalım.

Simetrik Şekiller

Bir şekli iki eş parçaya ayırdığımız zaman, eğer sağında ve solunda aynı şekiller var ise o zaman simetrik elde etmiş oluruz. Yani herhangi bir cismin ortasından çizgi çektiğimiz vakit, her iki taraf da birbirine benzer ise o zaman buna simetri deriz.

Örnek: Mesela elimizde bir kare cisim olsun. Bu kare cismin köşegenlerinden bir çizgi çekelim. O zaman bu kare şeklini ikiye bölmüş oluruz. Üstelik şekillerin her iki tarafı da birbirine benzer olur. Yani sağ taraftaki şekil ile sol taraftaki şekil birbirinin aynısıdır. İşte o vakit simetri elde etmiş oluruz.

Simetri: Bir nesnenin, şeklin ya da resmin birbirine iki eş parçaya ayrılmasına simetri denir. Şimdi bu konuda başka bir örnek ele alalım ve simetri yapalım.

Örnek: Defterimize bir kalp çizelim. Daha sonra bu kalbi ortadan ikiye bölecek şekilde bir çizgi çizelim. Şimdi kalbe baktığımız zaman hem sağ tarafındaki hem de sol tarafındaki şekiller birbirine benzer görünür. Böylece işaretli yerden kalbi kesip katladığımız zaman birbirinin aynısı olur. Yani şekiller üst üste çakışır. Böylece birbirini tamamlayan iki eş parça elde etmiş oluruz.

Not: Her şekil simetrik olarak ayrılamaz. Mesela bayrağımızdaki ay simetrik olarak ayrılırken, bayrağımızdaki yıldız simetrik şekilde ayrılmaz. Yani bayrağımızın ortasından yatay şekilde bir çizgi çekersek, yıldız her iki tarafta da aynı görünmez. O yüzden bazı şekillerde simetri elde edemeyiz.

Ayrıca bazı şekillerde birden çok simetri elde etme şansını yakalayabiliriz. Herhangi bir şeklin ortasından çizgi çektiğimiz zaman, her iki tarafında birden fazla simetri oluşmuş şekiller ortaya çıkabilir. Bu konuda örnekler bulabilir ve öğretmeniniz ya da büyükleriniz ile çalışabilirsiniz.

Örnek: Peki bir yuvarlak şeklin simetrisini elde edebilir miyiz?

Elbette bir yuvarlak şeklin simetrisini elde etmemiz mümkün. Peki, bunu nasıl yapacağız? Öncelikle yuvarlak şeklin tam orta noktasını bulmamız gerekmektedir. Daha sonra bu orta noktasından düz bir çizgi çekmemiz gerekiyor. Böylece yuvarlak şekli ikiye bölmüş oluruz. Bu sayede hem sağ hem de sol tarafına baktığımız zaman, yuvarlak şeklin birbirine eş parçaya ayrıldığını anlarız. Bu parçaları katladığımız zaman birbirine yakışan şekiller elde ederiz. Yani simetri elde etmiş oluruz.

Örnek: İkizkenar bir üçgenin şekil üzerinden de simetri elde edebiliriz. İkizkenar demek karşılıklı her iki kenarı birbirine benzeyen üçgen anlamına gelmektedir. Üçgenin köşesinden aşağı doğru bir çizgi çekersek, o zaman üçgeni ikiye ayırmış oluruz. Böylece üçgene baktığımız zaman sağ ve sol tarafının benzediğini görürüz. Yani bir simetri elde ederiz.

Bu şekilde siz de evinizdeki pek çok farklı şekli ele alabilir ve simetri olup olmayacağına bakabilirsiniz. Aynı zamanda defterinize bazı şekiller çizebilir ya da bulduğunuz şekil üzerinden simetri oluşturabilirsiniz. Mesela yüzümüz de simetriktir. Yüzümüzün tam ortasından bir çizgi çektiğimiz zaman, yüzümüzün sağ ve sol tarafını birbirine benzer olduğunu görürüz.