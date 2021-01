Grafikler bize ele aldığımız nesnelerin kaç tane olduğunu göstermemizi olanak verir. Bu konuda farklı şekil ve nesneler ele alarak grafik hazırlayabiliriz. Böylece kafamız karışmaz ve hangi nesnelerin ne kadar olduğunu daha iyi şekilde anlayabiliriz. Gelin şimdi buna örnekler ile beraber bakalım

2. Sınıf Matematik Şekil ve Nesne Grafiği Konu Anlatımı

Matematik içerisinde şekil ve nesnelerin kaç tane olduğu grafik ya da tablo halinde gösterilir. Bu tablo bir kare ya da dikdörtgen çizmek suretiyle ortadan ikiye bölünerek hazırlanır. Daha sonra sol tarafa nesne ya da şekilleri yazarken, sağ tarafa ise bu nesne ve şekillerden kaç tane olduğu eklenir.

Şimdi buna bir örnek vermemiz gerekirse okuldaki sınıfımızı örnek alalım. Mesela sınıfımızda 10 tane erkek öğrenci olsun. 10 tane de kız öğrenci olsun.

Erkek öğrenci: 10

Kız öğrenci: 10

Burada gördüğümüz gibi kaç tane erkek ve kız öğrenci olduğunu anlayabiliyoruz. Şimdi sınıfımızdaki öğrencilerin hangi meyveleri sevdiğini tablo haline getirelim. 5 kişi çilek seviyormuş. 3 kişi elma seviyormuş. 6 kişi muz seviyormuş. 6 kişi ise portakal seviyormuş.

Sevilen meyveler:

Çilek: 5

Elma: 2

Muz: 7

Portakal: 6

Görmüş olduğunuz gibi ‘sıklık tablosu’ olarak da bilinen bu grafik üzerinden öğrencilerin hangi meyveden kaç tane sevdiğini anlamış oluyoruz. Böylece kafamız karışmadan sınıf içerisinde sevilen meyveleri daha iyi ve etkin biçimde hatırlayabiliriz.

Şimdi de sınıfımızda nelerin kaçar tane olduğunu öğrenelim.

- Sınıfımızda 20 öğrenci bulunuyor.

- Sınıfımızda 10 kız öğrenci ve 10 erkek öğrenci bulunuyor.

- Sınıfımızda en çok muz seviliyor.

- Sınıfımızda en az elma seviliyor.

- En çok ve en az sevilen meyveler arasındaki fark 7 - 2 = 5’tir.

- Çilek seven öğrencilerin sayısı tek sayıdır.

- Portakal seven öğrencilerin sayısı çift sayıdır.

- Çilek ve elma seven öğrencilerin sayısı muz seven öğrencilerin sayısına eşittir.

Burada görmüş olduğumuz gibi hem nesne hem de şekil üzerinden sınıfımızdaki meyve sevenleri ve aradaki benzerlikleri ya da farklılıkları bu şekilde anlayabiliriz.

Örneğin nesne olarak her bir meyvenin resmini çizmek suretiyle tablo içerisine ekleyebiliriz. Şekil olarak ise ortak bir şekil ele alarak tablo içerisine koyabiliriz. Örneğin bir kare geometrik şeklini ele alarak her bir kareyi bir meyve olarak sayabiliriz. Böylece çilek seven öğrencileri saymak istediğimizde 5 tane kare yan yana koyabiliriz. Eğer muz öğrencileri saymak istediğimiz zaman ise karşısına 7 tane kare şeklini yan yana yerleştirebiliriz.

2. Sınıf Matematik Şekil ve Nesne Grafiği Problemleri

Gelin şimdi yukarıda verdiğimiz sınıf içerisindeki meyve seven öğrencileri problem çözümü yaparak daha iyi anlayalım.

1 ) Sınıfımızda en az hangi meyve seviliyor?

Sınıfımızda şu an en az elma seviliyor.

2 ) Sınıfımızda en çok sevilen meyve hangisidir?

Şu an sınıfımızda en çok sevilen meyve muz olarak öne çıkmaktadır.

3 ) Sınıfımızda en fazla sevilen iki meyve hangisidir?

Sınıfımızda şu an en sevilen iki meyve muz ve çilek olduğunu görüyoruz.

Matematik dersi içerisinde nesne ve şekillerin grafiğini mutlaka öğrenmeniz gerekmektedir. Böylece ele aldığımız nesne ve şekillerin, bir grup içerisinde kaç tane olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Aynı zamanda özelliklerini bir tablo veya grafiğe koyarak kafamızın karışmasına engel olabiliriz. Siz de bu şekilde başka meyveleri ya da nesnelere ayırabilirsiniz.