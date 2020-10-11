2. Sınıf Matematik Onluğa Yuvarlama konu anlatımı

Matematikte toplama ile çıkarma işlemi için tahmin yapabiliriz. Böylece işlemleri çok daha kolay bir şekilde yapabilir ve en yakın sonucu bulabiliriz. Bunu yapmak için sayıları onluğa yuvarlamamız gerekiyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız beraber öğrenelim.

Onluğa Yuvarlama

Birler basamağında sıfırdan farklı rakamı bulunan ondalık sayıların yuvarlanmasına onluğa yuvarlama denmektedir. Böylece ele aldığımız toplama ve çıkarma işlemlerini çok daha kolay bir biçimde yapabiliriz. Ayrıca bu konuda pratik yaparsak hem daha hızlı işlem yaparız hem de gerçeğe daha yakın sonuç bulabiliriz. Peki bu işlemi nasıl yapacağız?

Sayıları en yakın onluğa yuvarlamamız gerekiyor. Bunu gerçekleştirirken birler basamağı 1 - 2 - 3 - 4 rakamlarına sahip olan sayıları bir önceki onluğa yuvarlarız. Ancak birler basamağı 5 - 6 - 7 - 8 - 9 rakamlarına sahip olan sayıları ise bir sonraki onluğa yuvarlarız. Böylece onluğa yuvarlamak ile beraber birler basamağı sıfır olur.

Şimdi bu konuda bazı örnekler ele alalım ve işlemin nasıl yapıldığını beraber inceleyelim.

Örnek:

24 = 20 + 4 = 2 onluk + 4 birlik = 20 yuvarlama

Gördüğünüz gibi yukarıdaki toplama işleminde 2 10'luk ve 4 birlik bulunuyor. Yukarıdaki tanımlamalara baktığımız zaman eğer elimizde birler basamağı 4 e kadar sayı var ise o zaman bunu bir önceki onluğa yuvarlıyorduk. O yüzden 24 sayısını en yakın onluğa yuvarlıyoruz ve böylece 20 sonucunu buluyoruz.

37 = 30 + 7 = 30 onluk + 7 birlik = 40 yuvarlama

Bu defa 37 rakamını yuvarlama yaptık ve 40 sonucunu bulduk. Peki bunu nasıl yapılır? Sayının birler basamağına baktık ve 5’ten yukarı olduğunu gördük. Çünkü 5 ile 5’ten yukarı olan birlik basamağını gördüğümüz zaman, yuvarlamayı bir sonraki onluğa yapıyorduk. O yüzden 30 rakamına 40 sayısına yuvarladık. Şimdi bu konuda sırasıyla farklı örnekler yapalım ve bu örnekleri siz inceleyin.

43 = 40

36 = 40

54 = 50

12 = 10

89 = 90

75 = 80

28 = 30

Gördüğümüz gibi hem bir önceki onluğa hem de bir sonraki onluğa yuvarlama şeklinde işlem gerçekleştirdik. Bu işlemleri yaparak toplama ve çıkarma sonuçlarını kolayca bulabiliriz. Şimdi toplama konusunda bir örnek yapalım ve bunu inceleyelim.

Örnek:

23 = 20

36 = 40

59 60

(Gerçek rakam) (Yuvarlama)

Yukarıdaki toplama işleminde gördüğünüz gibi 23 sayısını en yakın onluğa yuvarladık ve 20 sayısının bulduk. Daha sonra 36 sayısının yine en yakın onluğa yuvarladık ve 40 sayısını bulduk. Daha sonra hem gerçek rakamı hem de yuvarlama yaptığımız rakamı bulduk. Arada sadece 1 sayı fark olduğunu gördük. Yani çok yakın şekilde bir tahmin yürütme işlemi yaptık.

34 = 30

21 = 20

13 10

(Gerçek rakam) (Yuvarlama)

Bu defa çıkarma işlemi yaptık ve her iki sayıyı da onluğa yuvarladık. Böylece 34 sayısını 30 onluğa yuvarlamış olduk. Daha sonra 21 sayısının ise 20 sayısına yuvarladık. Bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ise hem gerçek rakamı hem de yuvarlama rakamı bulduk. Bu defa arada 3 fark oluyor.

Bu şekilde siz de farklı örnekler yaparak çift rakamlı sayılar da onluğa yuvarlama nasıl gerçekleştiriyor daha iyi öğrenebilirsiniz. Ayrıca yukarıdaki tanımlamaları ve problemleri dikkatli şekilde inceleyin. Bu sayede konuyu pekiştirebilir ve kolayca yuvarlama işlemi yapabilirsiniz.