2. Sınıf Matematik Nesnelerin Sayısı konu anlatımı

Elimizde birçok farklı nesne olabilir. Bu nesneleri tek tek sayarak daha sonra rakamlarını ortaya çıkarabiliriz. Bunu yaparken mutlaka sabırlı olmalı ve dikkatli bir şekilde elimizdeki nesneleri saymalıyız. Böylece nesnelerin sayısına bularak defterimize yazabiliriz.

Nesnelerin Sayısı

Şimdi ilk olarak rakam ve sayı ne demek bunları ayrı ayrı yazalım ve tanımını yaparak öğrenmeye çalışalım.

Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan işaretlere rakam denmektedir. Rakamları kullanmak suretiyle nesneleri sayarız ve böylece onları ifade ederiz. Yani elimizde bulunan nesnelerin kaç tane olduğunu anlamış oluruz. Bunu da rakamları kullanarak yaparız.

Sayı: Rakamların bir araya gelmesi ile beraber sayı oluşur. Herhangi bir nesneyi dikkatli bir şekilde ve tek tek saydıktan sonra bulduğumuz rakam, sayı anlamına gelmektedir.

Not: Nesneleri sayarken mutlaka sayıları kullanırız.

Şimdi bu konuda bir örnek yapalım ve nesneleri sayılar ile nasıl saydığımızı beraber inceleyelim.

Örnek: Bir evin bahçesinde 5 tane elma ağacı vardır. Elma ağaçlarının her birinde 10 tane elma bulunur. Şimdi ağaçlardaki elmaları sayalım ve bunların kaç tane olduklarını beraber öğrenelim.

Gördüğümüz gibi elimizde 5 tane elma ağacı var. Aynı zamanda her bir elma ağacının üzerinde 10 tane elma olduğuna göre şimdi işlemi yapalım. Bunları sırası ile sayalım.

Birinci elma ağacı: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Gördüğümüz gibi yukarıda bir elma ağacındaki elmaları tek tek saydık. Bir diğer elma ağaçlarını da bu şekilde sayarsak elimizde toplamda 50 tane elma olur.

Demek ki elmaların sayısını rakamlar ile 50 şeklinde yazabiliriz.

Bütün ağaçların üzerindeki bu elmaları yazılı şekilde elli olarak yazabiliriz ve okuyabiliriz.

Not: Nesnelerin sayısını belirlerken bunu ikişer ikişer ya da üçer üçer ritmik bir biçimde sayarak yapabiliriz. Tabii bunun için elimizdeki nesnelere gruplandırmamız gerekmektedir. Böylece çok daha kolay bir şekilde nesneleri sayabiliriz.

Örnek: Bir masanın üzerinde 4 tane kalem kutu bulunmaktadır. Kalem kutuların içlerinde farklı sayılarda kalemler vardır.

Birinci kalem kutu: 5 tane kalem

İkinci kalem kutu: 6 tane kalem

Üçüncü kalem kutu: 4 tane kalem

Dördüncü kalem kutu: 7 tane kalem

Gördüğümüz gibi yukarıda kalem kutuların içerisinde kaç tane kalem olduğunu yazdık. Şimdi bu kalemlerin toplamını yazalım ve rakamlar ile ifade edelim.

Kalem kutu içerisindeki kalemleri sayarken tek tek ya da ikişer veya üçer olarak ritmik bir biçimde sayabiliriz. Ancak bunu yaparken mutlaka çok sabırlı olmalı ve dikkatli bir şekilde saymalıyız. Şimdi yukarıdaki kalem kutular içinde bulunan kalemleri sayalım ve toplamda kaç tane kalem olduğunu öğrenelim.

Yavaş yavaş ve dikkatli şekilde saydığımız zaman bütün kalem kutuların içerisindeki toplam 22’dir. Gördüğümüz gibi yukarıdaki nesneleri saydık ve toplamda 22 tane kalem olduğunu anladık.

Not: Kalemlere sayarken birden başlamak üzere sırasıyla sayarsak unutmayız. Ayrıca kalemleri sayarken parmaklarımızı kullanabilir ya da defterimize yazabiliriz. Böylece nesneleri sayı ve rakam üzerinden gösterirken bunları unutmayız.

Şimdi evinizde ya da okulumuzdaki başka nesneleri sayın ve bunu rakamlar ile defterinize yazın. Mesela evinize kaç tane koltuk olduğunu ya da sınıfınızda kaç tane sıra olduğunu sayabilirsiniz. Aynı zamanda yukarıdaki örnekleri okuyun ve nasıl yaptığımızı anlamaya çalışın.