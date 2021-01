2. Sınıf İngilizce 9. Ünite Fruit (Meyveler) konu anlatımı

İngilizcede daha önce gördüğünüz gibi, kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Burada okunuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında basit şekilde İngilizce olarak “like/don’t like” gibi hoşlanıp hoşlanmadığınızı da belirtebilirsiniz.

Fruits (Meyveler) Konu Anlatımı

Günlük hayatta en çok gördüğünüz veya yediğiniz meyveleri öncelikle yazalım.

Elma – portakal – mandalina – çilek – muz – kiraz – üzüm – armut – greyfurt – karpuz – kavun – kayısı – şeftali – erik – ayva gibi meyveler her yerde gördüğünüz ve sıklıkla yediğiniz meyvelerdir.

Meyvelerin İngilizce Yazılışları ve Türkçe Okunuşları

Elma: apple / epıl Muz = banana = bınena

Üzüm: grapes /gıreyp Portakal = orange = orınc

Armut: Pear /per Mandalina = Mandarin /mendırin

Greyfurt: Grapefruit / greypfrut Karpuz: Watermelon /votırmelın/

Kavun: Melon / melın Kayısı: Apricot /eyprikat/

Şeftali: Peach /piiç Erik: Plum /pılam

Çilek: Strawberry /sıtroberi Kiraz: Cherry /çeri

Nar: Pomegranate /pamıgrenit İncir: Fig /fig

Ayva: Quince /kuins Limon: Lemon /lemın

Havuç = carrot = kerrıt Salatalık = cucumber = kukambır

Like / Don’t Lik (Hoşlanma / Hoşlanmama)

Türkçemizde ben, sen, o, biz, siz ve onlar kişi adları İngilizcede;

Ben: I /ay

Sen-Siz: You/yu

O: he/hi (erkekler için), she/şi (kızlar için)

Biz: We/wi

Onlar: They/dey

Bu kişi adlarını, like /lik ya da don’t like/dont lik ve meyve isimlerini kullanarak hangi meyveyi sevdiğinizi veya sevmediğinizi söyleyebilirsiniz.

Örnek Cümleler;

I like apple / Ay lik epıl / Elmadan hoşlanıyorum/seviyorum.

You like quince / yu like kuins / Ayvadan hoşlanıyorsun/seviyorsun.

We like strawberry / wi lik sıtroberi /Çilekten hoşlanıyoruz/seviyoruz.

You like cherry / yu lik çeri / Kirazdan hoşlanıyorsunuz/seviyorsunuz.

He like banana / hi like bınena / O muzdan hoşlanıyor/seviyor.

She like orange / şi lik orınc / O portakaldan hoşlanıyor/seviyor.

They like melon / Dey lik melın / Onlar kavundan hoşlanıyorlar/seviyorlar.

Olumsuz Cümlelere Örnekler;

Yukarıda hoşlandığınızı belirttiğiniz cümlelerde “like” yerine “don’t like” ekleyerek, o meyveden hoşlanmadığınızı belirtebilirsiniz.

I don’t like apple / Elmadan hoşlanmıyorum.

We don’t like quince / Ayvadan hoşlanmıyoruz.

He don’t like plum / O erikten hoşlanmıyor.

They don’t like melon / Onlar kavundan hoşlanmıyorlar.

You don’t like pear / Siz armuttan hoşlanmıyorsunuz