2. Sınıf İngilizce 9. Ünite Fruit (Meyveler) konu anlatımı
İngilizce öğrenmenin içinde meyveler de geçiyor. Meyve isimlerini ve nasıl okunduğunu öğrenip, günlük konuşmalarınızda kullanabilirsiniz. Hatta birbirinize hangi meyveyi sevip sevmediğini bile sorabilirsiniz. Bu konumuzda en çok bilinen ve tanıdığınız meyvelerin okunuşlarını, hangi meyveyi sevip, sevmediğinizi nasıl söyleyeceğinizi ve soracağınızı öğreneceksiniz.
İngilizcede daha önce gördüğünüz gibi, kelimelerin yazılışları ve okunuşları farklıdır. Burada okunuşlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun dışında basit şekilde İngilizce olarak “like/don’t like” gibi hoşlanıp hoşlanmadığınızı da belirtebilirsiniz.
Fruits (Meyveler) Konu Anlatımı
Günlük hayatta en çok gördüğünüz veya yediğiniz meyveleri öncelikle yazalım.
Elma – portakal – mandalina – çilek – muz – kiraz – üzüm – armut – greyfurt – karpuz – kavun – kayısı – şeftali – erik – ayva gibi meyveler her yerde gördüğünüz ve sıklıkla yediğiniz meyvelerdir.
Meyvelerin İngilizce Yazılışları ve Türkçe Okunuşları
Elma: apple / epıl Muz = banana = bınena
Üzüm: grapes /gıreyp Portakal = orange = orınc
Armut: Pear /per Mandalina = Mandarin /mendırin
Greyfurt: Grapefruit / greypfrut Karpuz: Watermelon /votırmelın/
Kavun: Melon / melın Kayısı: Apricot /eyprikat/
Şeftali: Peach /piiç Erik: Plum /pılam
Çilek: Strawberry /sıtroberi Kiraz: Cherry /çeri
Nar: Pomegranate /pamıgrenit İncir: Fig /fig
Ayva: Quince /kuins Limon: Lemon /lemın
Havuç = carrot = kerrıt Salatalık = cucumber = kukambır
Like / Don’t Lik (Hoşlanma / Hoşlanmama)
Türkçemizde ben, sen, o, biz, siz ve onlar kişi adları İngilizcede;
Ben: I /ay
Sen-Siz: You/yu
O: he/hi (erkekler için), she/şi (kızlar için)
Biz: We/wi
Onlar: They/dey
Bu kişi adlarını, like /lik ya da don’t like/dont lik ve meyve isimlerini kullanarak hangi meyveyi sevdiğinizi veya sevmediğinizi söyleyebilirsiniz.
Örnek Cümleler;
I like apple / Ay lik epıl / Elmadan hoşlanıyorum/seviyorum.
You like quince / yu like kuins / Ayvadan hoşlanıyorsun/seviyorsun.
We like strawberry / wi lik sıtroberi /Çilekten hoşlanıyoruz/seviyoruz.
You like cherry / yu lik çeri / Kirazdan hoşlanıyorsunuz/seviyorsunuz.
He like banana / hi like bınena / O muzdan hoşlanıyor/seviyor.
She like orange / şi lik orınc / O portakaldan hoşlanıyor/seviyor.
They like melon / Dey lik melın / Onlar kavundan hoşlanıyorlar/seviyorlar.
Olumsuz Cümlelere Örnekler;
Yukarıda hoşlandığınızı belirttiğiniz cümlelerde “like” yerine “don’t like” ekleyerek, o meyveden hoşlanmadığınızı belirtebilirsiniz.
I don’t like apple / Elmadan hoşlanmıyorum.
We don’t like quince / Ayvadan hoşlanmıyoruz.
He don’t like plum / O erikten hoşlanmıyor.
They don’t like melon / Onlar kavundan hoşlanmıyorlar.
You don’t like pear / Siz armuttan hoşlanmıyorsunuz
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