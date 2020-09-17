2. Sınıf Hayat Bilgisi Özen Gösterelim konu anlatımı

Hayatımıza tertipli ve düzenli olursak günümüzü daha rahat bir şekilde geçirebiliriz. Aynı zamanda yapmamız gerekenleri karıştırmayız ve doğru şekilde gerçekleştiririz. Tabii diğer yandan okulumuzda ve evimizde bazı kurallara dikkat etmemiz çok önemlidir. Bu konuda dikkatli olmalı ve pek çok eşya ya da farklı şeylere özen göstermeliyiz. Şimdi bunların neler olduğuna beraber sırası ile bakalım.

Özen Gösterelim

Sokakta ya da evde ve okulda mutlaka özen göstermeniz ve dikkat etmemiz gereken kurallar bulunur. Bunlar bizim sorumluluğumuzdur ve oldukça önemlidir. Şimdi bunlara bakalım ve nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bilgi alalım.

Evimizde Özen göstermemiz gerekenler: Evimizde özellikle özen göstermemiz gereken en önemli yer odamızdır. Çünkü odamız bizim sorumluluğumuzdadır. Özellikle tertip ve düzenine özen göstermeliyiz. Eşyalarımızı her zaman yerli yerine koymalı ve ortalarda bırakmamalıyız. Ders çalışmamız bittikten sonra kitaplarımızı ve defterlerimizi tüm okul araç gereçlerimizi, çantamıza ve kitaplığımıza yerleştirmeliyiz. Kalemlerimizi çekmeceye koymalıyız. Bu sayede odamızda düzen olur ve bulmak istediğimiz şeyleri çok daha kolay bir şekilde bulabiliriz.

Okul kıyafetlerimize de çok özen göstermeliyiz ve her zaman onların temiz kalmasına dikkat etmeliyiz. Buruşmaması için askıya asmalı ve dolaba koymalıyız.

Okulumuzda Özen göstermemiz gerekenler: Evimiz gibi okulumuzda da aynı şekilde özen göstermemiz gereken pek çok durum söz konusudur. Özellikle sınıfımızdaki eşyalara çok dikkat etmemeli ve onlara zarar vermemeliyiz. Sınıfımıza yere çöp atmamalıyız. Bunu yapan arkadaşımız var ise onu kibar bir biçimde uyarmalıyız. Ayrıca okulumuzun bahçesinde yine yere çöp atmamamız gerekiyor. Okulumuzda bulunan tüm eşyalara dikkat etmeli ve onlara zarar vermemeliyiz.

Sokakta Özen göstermemiz gerekenler: Okulumuzda ve evimizdeki özen göstermemiz gerekenlerin yanı sıra, sokakta özen göstermemiz gerekenler de bulunmaktadır. Mesela giysilerimize kirletmemeye dikkat etmeliyiz. Böylece temiz bir şekilde dışarıda dolaşabiliriz. Arkadaşlarımızla oyun oynarken giysilerimize çok dikkat etmeliyiz. Evden okula giderken de okul kıyafetlerimizin temiz olmasına özen göstermeliyiz.

Yukarıda saydığımız gibi okulda ve ev ile beraber sokakta mutlaka özen göstermemiz gerekenler bulunmaktadır. Eğer şimdiden dikkat etmemiz gerekenlere özen gösterirsek o zaman büyüdüğümüz zaman da aynı şeyleri yapmaya devam ederiz. Ayrıca özen göstermek kendimize olan özgüvenimizi daha güçlü hale getirir.

Not: Eğer bu konuda özen göstermeyen arkadaşlarımız var ise, onları mutlaka kibar bir şekilde uyarmamız gerekir. Onları özenli ve tertipli olmanın ne kadar önemli olduğunu söyleyebiliriz. Böylece hayatımızda çok daha rahat bir şekilde geçirebileceğimizi aradığımız her şeyi rahatlıkla bulabileceğimizi anlatabiliriz.

Okulumuzda ve evimizde ortak ya da kişisel eşyalar bulunmaktadır. Örneğin okulumuzda ortak olan eşyalar arasında sıra, masa, yazı tahtası, çöp kutusu ya da diğer tüm eşyalar bulunur. Evimize veya okulumuzda kişisel olan eşyalarımız ise okul araç gereçlerimizdir. Aynı zamanda dolabımız, yatağımız, çalışma masamız ve oyuncaklarımız evimizde bize ait olan kişisel eşyalarımızdır.

Kişisel eşyalarımız ile hem okulda hem de evdeki ortak eşyalara çok dikkat etmeliyiz. Bütün bu eşyalara aynı özeni göstermeli ve dikkatli bir şekilde onları korumalıyız. Bu sayede ailemize de yük olmayız ve tasarruf sağlamış oluruz. Çünkü böylece ailemiz birden fazla da giysi ya da okul araç gereci almaya gerek duymaz. Elimizdekileri özen gösterirsek ailemize bu şekilde katkı sağlamış oluruz.