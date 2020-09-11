2. Sınıf Hayat Bilgisi Mevsimine Uygun Sebze Ve Meyve konu anlatımı

Bütün sebze ve meyveler farklı mevsim koşullarında yetişmektedir. Yani uygun koşulların oluşması için belli başlı bazı mevsimlerde bu ürünlerin yetiştirilmesi gerekir. Tabii seracılık sayesinde kış aylarında bile yaz aylarındaki meyve ve sebzeleri tüketebilmekteyiz. Ancak burada önemli olan mevsiminde meyveleri ve sebzeleri yemektir. Çünkü böylece daha organik ve daha sağlıklı beslenme şansı elde edebiliriz.

Mevsimine Uygun Sebze ve Meyve

Mevsime uygun sebze ve meyve yılın farklı mevsimlerinde yetiştirilen besin kaynaklarıdır. Bu besin kaynaklarının mevsimine bağlı olarak neler olduğunu şimdi sırasıyla inceleyelim ve öğrenelim.

Sonbaharda yetişen meyveler: Sonbaharda yetişen birçok farklı meyve bulunmaktadır. Bunlar içerisinde ayva, nar, elma, incir, armut, kestane üzüm ve mandalina bulunmaktadır. Bu meyveler daha çok sonbaharda yetişir ve oldukça fazladır.

Sonbaharda yetişen sebzeler: Aynı zamanda sonbaharda yetişen birçok farklı sebze bulunmaktadır. Patlıcan, kereviz, pırasa, domates, karnabahar, ıspanak, havuç ve lahanadır.

Kış mevsiminde yetişen meyveler: Kış ayları geldiği zaman birçok farklı meyve pazarlardaki yerlerine alır. Bunlar içerisinde mandalina, elma, greyfurt, portakal, kestane, kivi ve nar gibi meyveler bulunmaktadır.

Kış mevsiminde yetişen sebzeler: Kış mevsiminde sağlıklı şekilde yiyebileceğimiz birçok organik sebze yetiştirilmektedir. Bunlar arasında ıspanak, pazı, havuç, kereviz, lahana, turp, balkabağı ve brokoli gibi besinler bulunmaktadır.

İlkbahar geldiği zaman havalar yavaş yavaş ısınmaya başlar. Hava değişiminden etkilenmemek, halsiz ve yorgun kalmamak için mutlaka bu aylardan sonra sıcak mevsimlerde yetişen sebze ve meyveleri düzenli tüketmeliyiz. Şimdi ilkbahar ve yaz aylarında yetişen sebze ve meyveler nelerdir onlara bakalım.

İlkbaharda yetişen meyveler: İlkbaharda yetişen meyveler pek çok kişi tarafından çok sevilir. Aslında hepimiz severiz ve keyifli tüketiriz. Bunlar içerisinde çilek, limon, elma, çağla, kiraz, dut ve erik gibi meyveler bulunmaktadır. Bu meyveler ilkbahar mevsimi boyunca devam eder ve organik ve keyifli biçimde tüketilebilir.

İlkbaharda yetişen sebzeler: İlkbahar meyvelerinde olduğu kadar ilkbahar sebzeleri de çok fazla tüketilmektedir. Enginar, havuç, bakla, barbunya, patlıcan, kabak, domates ve bezelye ve gibi sebze çeşitleri yer almaktadır.

Yaz mevsiminde yetişen meyveler: Özellikle yaz ayları geldiği zaman çok fazla su kaybederiz. Hem su ihtiyacımızı karşılamak hem de serinlemek ve sağlığımızı korumak için bu mevsimde meyveler çok önemlidir. Kayısı, erik, kiraz, karpuz, kavun, dut, üzüm, şeftali ve incir gibi besin kaynakları bulunmaktadır.

Yaz mevsiminde yetişen sebzeler: Yaz aylarında keyifle tükettiğimiz meyve çeşitlerinin yanı sıra aynı zamanda birçok farklı sebze çeşidi bulunmaktadır. Bunlar içerisinde taze fasulye, patlıcan, mısır, dolmalık biber, bamya, kabak, domates ve salatalık yer alır.

Farklı mevsimlerde yetiştirilen tüm sebze ve meyveleri zamanında sağlıklı şekilde tüketmeliyiz. Sağlığımızı korumak ve mutlu bir yaşam sürdürebilmek için, farkı sebze ve meyveleri dengeli olarak tüketmek çok önemlidir.

Seralar yerine mevsiminde doğru meyveleri tüketmeye özen göstermeliyiz. Aynı zamanda bazı farklı yöntemleri ele alarak değişik mevsimlerdeki sebze ve meyveleri tüketebiliriz.

- Dondurarak

- Kurutarak

- Konserve

- Reçel

- Turşu yaparak

- Tarhana

- Salça

Bu sayede çok daha sağlıklı şekilde beslenme şansı elde edebiliriz. Ayrıca mevsiminde sebze ve meyve aldığımız zaman, bunları çok daha ucuz şekilde temin ederiz. Böylece hem sağlıklı tüketim yaparız hem de bütçemizi korumuş oluruz.