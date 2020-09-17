2. Sınıf Hayat Bilgisi İletişim Kuralım konu anlatımı

İletişim kurarken kiminle nasıl konuşmamız gerektiğini iyi bilmeliyiz. Bu şekilde doğru iletişim kurabilir ve insanlar ile sohbet edebilir ve anlaşabiliriz. Özellikle okulumuzda hem öğretmenlerimiz hem de arkadaşlarımızla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini çok iyi bilmemiz önemlidir. Şimdi bunlara bakalım ve beraber inceleyelim.

İletişim Kuralım

Okulda arkadaşlarımız ve öğretmenimizle sürekli iletişim içerisinde oluruz. Ancak sağlıklı iletişim kurabilmemiz için öncelikle görgü kurallarını iyi bilmemiz gerekiyor. Her zaman kibar olmalıyız ve görgü kurallarına dikkat etmeliyiz. Özellikle kiminle nasıl konuşacağımızı çok iyi bilmemiz gerekmektedir. Yani arkadaşlarımız ve öğretmenimiz ile farklı şekillerde konuşmalıyız.

Örneğin arkadaşlarımız ile konuşurken daha samimi bir şekilde davranabiliriz. Onlarla daha içten, sıcak ve samimi bir biçimde sohbet etmemiz mümkün. Çünkü onlarla aynı yaştayız ve samimi biçimde konuşabiliriz.

Ancak öğretmenimiz ile konuşurken çok daha resmi bir konuşma yapmalıyız. Mesela öğretmenimize konuşurken mutlaka, ‘siz’ diye hitap etmeliyiz. Çünkü öğretmenlerimiz bizden büyüktür ve büyüklerimize her zaman saygılı olmalıyız. Öğretmenimizden bir şey isterken ya da öğretmenimize bir şey sorarken, mutlaka seviyeli ve saygılı şekilde konuşmalıyız.

İyi Bir İletişim İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

İyi bir iletişim kurmak için dikkat etmemiz gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar arkadaşlarımızı kırmadan ve onları incitmeden güzel sohbetler etmemiz ve oyunlar oynamamız için çok önemlidir. Sadece arkadaşlarımız değil aynı zamanda öğretmenlerimiz için de iyi bir iletişim adına dikkat etmemiz gereken kurallar bulunmaktadır. Şimdi bu kurallara beraber bakalım.

- Birisi bizimle konuşurken kesinlikle onun sözünü kesmemeliyiz.

- Öğretmenimiz ya da arkadaşlarımızla konuşurken kaba kelimeler söylemekten uzak durmalıyız.

- Yüksek sesle konuşmamalıyız.

- Biriyle konuşurken mutlaka gözlerine bakmalıyız.

- Sınıfta ders yaparken konuşmak istediğimiz zaman parmağımızı kaldırmalıyız ve öğretmenimizden izin istemeliyiz.

İşte sınıfımızda iletişim kurarken dikkat etmemiz gereken kurallar bunlardır. Böylece arkadaşlarımızla daha iyi bir dostluk kurabiliriz. Aynı zamanda kibar davrandığımız için öğretmenimiz bizi daha çok sever.

Okulumuzun dışında ayrıca evimizde de iyi bir iletişim kurabilmek için dikkat etmemiz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Şimdi bu hususlar neler bunları söyle bakalım.

- Evimize misafir geldiği zaman onlara hoş geldiniz demeliyiz.

- Hasta ziyaretine gittiğimiz zaman geçmiş olsun demeliyiz.

- Sabah tanıdığımız insanlar ile karşılaştığımız zaman onlara günaydın demeliyiz.

- Akşam yatarken aile büyüklerimize İyi geceler demeliyiz.

- Alıp kullandığımız eşyalar olduğu zaman geri verirken mutlaka teşekkür etmemiz gerekir.

- Arkadaşlarımızdan ayrıldığımız zaman onlara hoşçakal gibi sözler söylemeliyiz.

İyi bir iletişim kurabilmek için tüm bu kuralları bilmemiz yeterlidir. Eğer bu kurallara uyarsak ve nazik, kibar olursak o zaman etrafımızdaki insanlar bizi sever. Böylece daha çok arkadaşımız olur ve be öğretmenlerimiz de daha iyi iletişim kurarız. Sadece öğretmenlerimiz değil arkadaşlarımız ile beraber de iyi bir iletişim kurabiliriz.

Yukarıda saydığımız iletişim kurallarını iyi bilmek için mutlaka defterimize birkaç defa yazmalıyız. Böylece bir daha unutmayız ve okula gittiğimiz zaman doğru iletişim kurabiliriz. Aynı zamanda dışarıda da nasıl iletişim kurmamız gerektiğini çok daha iyi bir şekilde bilebiliriz.

Not: Bu iletişim kurallarını tanımadığımız insanlar için kullanmamalıyız. Onlarla konuşmamalıyız ve onlar bizim ne konuşursa Hemen oradan uzaklaşmalıyız.