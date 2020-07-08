2. Sınıf Hayat Bilgisi Doğal Afetler Ve Alınacak Önlemler konu anlatımı

Doğal afetler insan hayatını tehdit eden en önemli unsurların başında gelir. Doğal afetler toplu ölümlere sebep olduğu için kişilerin bilinçlendirilmesi bu anlamda önemlidir. Bu sebeple doğal afet konuları konusu çocuklara öğretilmeli ve çocuklar doğal afetler ve doğal afetlerden korunma yolları konusunda bilgilendirilmelidir.

Doğal Afet Nedir?

İnsanlar ve doğa deprem, sel, orman yangını, heyelan, tsunami gibi doğal afetlerle karşılaşır. Doğal afetlerin engellemek genelde insanın elinde olmayan bir durumdur. Ancak doğal afetlerin zararlarını azaltmak mümkün olmaktadır. Doğal afetler konusunda insanların bilinçlenmesi gerekmektedir. Başlıca doğal afetler;

Deprem

Yer altındaki hareketlerini ani sarsmaları sonucu ortaya çıkan doğal afetlerden bir tanesidir. Depremde can ve mal kaybı oldukça fazla olmaktadır. Dünya üzerinde en çok deprem görülen ülke Japonya’dır. Ülkemizde deprem kuşağında yer alan bir ülkedir.

Depremden korunmanın en önemli yolu; binaları depreme dayanıklı olarak inşa edilmiştir. Aksi takdirde can ve mal kaybı yüksek sayılara ulaşabilmektedir. Depremin etkilerini azaltmak için; sağlam binalar yapmak, depreme karşı evde önlemler almak, arama kurtarma ekipleri oluşturmak, kişileri bilinçlendirmek gerekmektedir.

Sel

Ani yağışlar sonucu sel felaketi meydana gelir. Sel felaketi genellikle çok yüksek yağış alan bölgelerde meydana gelir. Çin sel felaketi yaşayan ülkelerin başında gelir. Sel felaketi birçok kişinin ölmesine ve evlerin zarar görmesine neden olabilir. Ülkemizde de Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel felaketi yaşanır. Selin etkilerini azaltmak için yapılması gerekenler ise; ağaçlandırma yapmak, barajlara setler yaparak suyun etkisini azaltmak gibi önlemler alınabilir.

Toprak Kayması

Heyelan olarak bilinen toprak kayması özellikle dünyanın hemen her yerinde görülebilen bir doğal afettir. Ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nde fazla yağış almasından dolayı heyelan görülür. Arazinin eğimli olması, taban toprak yapısının geçirimsiz bir toprak olması, hızlı yağış alan bölgenin toprağının şişirerek bölgede toprak kaymasına neden olmaktadır.

Toprak kayması etkilerini azaltmak için; risk olan bölgelerin eğime dik sürülmesi, eğimli arazilere ev ve yol yapılmaması gerekmektedir.

Orman Yangını

Özellikle yaz aylarında sıkça görülen doğal afetler orman yangınlarıdır. Ülkemizde Akdeniz ve Ege bölgelerinde sık sık görülür. Orman yangınlarını önlemek için; ormanlarda ateş yakmamak, insanları bilinçlendirmek, yangın için emniyet şeritleri kurmak, şişe, cam gibi nesneleri ormana atmamak, yangın gözetleme kuleleri ve ekipleri kurmak gerekmektedir.

Çığ

Yüksek yerlerde kar kütlelerinin oldukça hızlı bir şekilde aşağı düşerek zarar vermesi sonucu oluşan doğal afettir. Genel olarak yüksek dağların olduğu bölgelerde meydana gelen çığ felaketi Amerika'da Himalaya Dağları’nda çok görülür. Ülkemizde Doğu Anadolu Bölgesi'nde çığ felaketi yaşanmaktadır. Çığın etkisini azaltmak için; çığ bölgelerinin ağaçlandırılması, çığ bölgelerinde perdeleme yapılması, kara ve demiryollarının çığ ihtimali olan bölgelerden uzağa yapılması, gürültü ve ses yapılmaması gerekmektedir.

Tsunami

Deniz ve okyanus tabanında oluşan deprem sonucu dev dalgaların, denizden karaya doğru ilerlemesi ile Tsunami felaketi meydana gelir. Özellikle okyanusa kıyısı olan Japonya'nın Tayland'ta Tsunami meydana gelmektedir. Maddi ve manevi zararlar oldukça büyük olmaktadır. Tsunami ülkemizde meydana gelmez çünkü oktanusa kıyısı yoktur. Tsunami etkileri azaltmak için deprem öncesi erken uyarı sistemleri kurulmalı, Tsunami riski yüksek olan yerleri yerleşim kurulmamalıdır.