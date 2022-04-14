1'den 50'ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir? İngilizce 1'den 50'ye Kadar Sayıların Okunuşları Ve Yazılışları

İngilizce 1’den 50’ye kadar olan sayıları öğrenebilmenin en kolay yolu sayı kurallarını öğrenmektir. İngilizce de 1- 12 arası sayılar kuralsız olup ezberlenmesi gerekmektedir. 13’den 19’a kadar olan sayıların ilk, birler basamağında bulunan sayıların sonuna “-teen” eki getirilmelidir. Sayıların sonuna getirilen “-teené eki “on” anlamı taşımaktadır.
1’den 50’ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir?
Birden 50’ ye kadar olan sayılar şöyledir.
0- zero(zirou),
1- one(van),
2- two(tu),
3- three (tıri)
4- Four (for),
5 – five(fayf),
6- six (sixs),
7- seven (sevın),
8- eight (eyt),
9- nine(nayn),
10- ten (ten),
11- eleven(elevın),
12 -twelve(tüvelf),
13- thirteen(törtiin),
14- Fourteen(fortiin),
15 – fifteen(fiftiin),
16- sixteen(sixtiin),
17- seventeen (sevınteen),
18- eighteen(eytiin),
19- nineteen(naynteen),
20- twenty(tüventi),
21- twenty -one(tüventi van),
22- twenty –two( tuventi tu),
23- twenty three/tüventi tırii),
24- twenty four(tüventiy for),
25- twenty five(tüventi fayf),
26- twenty six(tüventi siks),
27- twenty seven(tüventi sevın),
28- twenty eight( tüventi eyt),
29- twenty nine(tüventi nayn),
30- thirty(törtiy),
31- thirty one(törtiy van),
32- thirty two(törtiy tu),
33- thirty three (törtiy tırii),
34- thirty four (törtiy for),
35- thirty five(törtiy fayf),
36- thirty six (törtiy siks),
37- thirty seven (törtiy sevın),
38- thirty eight (törtiy eyt),
39- thirty nine (törtiy nayn),
40- forty (fortiy),
41- forty one (forti van),
42- forty two (fortiy tu),
43- forty tree (fortiy tree),
44- forty four (forty for),
45- forty five (forti fayf),
46- forty six (forty siks),
47- forty seven (fortiy sevın),
48- forty eight (fority eyt),
49- forty nine (fortiy nayn),
50- fifty (fiftiy)
İngilizce 1’ den 50’ ye Kadar Sayıların Okunuş Ve Yazılışları
İngilizce dilinde sayıların okunuş ve yazılışları farklı kurallara bağlıdır. 0 – 9 arası sayıları öğrenerek işi kolaylaştırabilirsiniz. Sayı kuralları 0 – 12 arasında bulunmamaktadır. 13 ile 19 sayıları arasında, birler basamağı sayılarının sonuna “-teen” eklenmesi gerekmektedir. Eklenen “-teen” On manası taşımaktadır. 20 ve 99 arasında bulunan tüm sayılar aynı kurala bağlı olarak kullanılmaktadır. Bu kurala göre sayılar büyükten küçüğe doğru okunmaktadır. 21- twenty - one (tıventiy van), 57- fifty – seven(faytiy sevın) şeklinde okunmaktadır. Yani ilk önce yirmi sonra bir okunmaktadır. İngilizce sayı kuralları mantık çerçevesinde yürütülmektedir. Kural pratiğini öğrendikten sonra sayıları öğrenmek daha kolay olmaktadır.