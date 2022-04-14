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1'den 50'ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir? İngilizce 1'den 50'ye Kadar Sayıların Okunuşları Ve Yazılışları

1den 50ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir İngilizce 1den 50ye Kadar Sayıların Okunuşları Ve Yazılışları

İngilizce 1’ den 50’ ye kadar sayılar, İngilizce öğrenmek isteyenlere büyük kolaylıktır. Pratik yaparak kolayca sayabilir, okunuşlarını öğrenebilirsiniz. İngilizce sayı kurallarını öğrenerek işinizi kolaylaştırabilirsiniz. 0 – 9 arası sayıları öğrenerek bütün sayılara adım atmış olabilirsiniz. Sizin için, İngilizce 1’den 50’ye kadar İngilizce sayılar nelerdir? İngilizce sayıların 1’ den 50’ye kadar okunuşları ve yazılışlarını merak edilen detayları ile derledik.

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 İngilizce 1’den 50’ye kadar olan sayıları öğrenebilmenin en kolay yolu sayı kurallarını öğrenmektir. İngilizce de 1- 12 arası sayılar kuralsız olup ezberlenmesi gerekmektedir. 13’den 19’a kadar olan sayıların ilk, birler basamağında bulunan sayıların sonuna “-teen” eki getirilmelidir. Sayıların sonuna getirilen “-teené eki “on” anlamı taşımaktadır. 

 1’den 50’ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir? 

 Birden 50’ ye kadar olan sayılar şöyledir. 

0- zero(zirou), 

1- one(van), 

2- two(tu), 

3- three (tıri) 

4- Four (for), 

5 – five(fayf), 

6- six (sixs), 

7- seven (sevın), 

8- eight (eyt), 

9- nine(nayn), 

10- ten (ten), 

11- eleven(elevın), 

12 -twelve(tüvelf), 

13- thirteen(törtiin), 

14- Fourteen(fortiin), 

15 – fifteen(fiftiin), 

16- sixteen(sixtiin), 

17- seventeen (sevınteen), 

18- eighteen(eytiin), 

19- nineteen(naynteen), 

20- twenty(tüventi), 

21- twenty -one(tüventi van), 

22- twenty –two( tuventi tu), 

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23- twenty three/tüventi tırii), 

24- twenty four(tüventiy for), 

25- twenty five(tüventi fayf), 

26- twenty six(tüventi siks), 

27- twenty seven(tüventi sevın), 

28- twenty eight( tüventi eyt), 

29- twenty nine(tüventi nayn), 

30- thirty(törtiy),

31- thirty one(törtiy van), 

32- thirty two(törtiy tu), 

33- thirty three (törtiy tırii), 

34- thirty four (törtiy for), 

35- thirty five(törtiy fayf), 

36- thirty six (törtiy siks), 

37- thirty seven (törtiy sevın), 

38- thirty eight (törtiy eyt), 

39- thirty nine (törtiy nayn), 

40- forty (fortiy), 

41- forty one (forti van), 

42- forty two (fortiy tu), 

43- forty tree (fortiy tree), 

44- forty four (forty for), 

45- forty five (forti fayf), 

46- forty six (forty siks),

47- forty seven (fortiy sevın),

48- forty eight (fority eyt), 

49- forty nine (fortiy nayn), 

50- fifty (fiftiy)

İngilizce 1’ den 50’ ye Kadar Sayıların Okunuş Ve Yazılışları 

 İngilizce dilinde sayıların okunuş ve yazılışları farklı kurallara bağlıdır. 0 – 9 arası sayıları öğrenerek işi kolaylaştırabilirsiniz. Sayı kuralları 0 – 12 arasında bulunmamaktadır. 13 ile 19 sayıları arasında, birler basamağı sayılarının sonuna “-teen” eklenmesi gerekmektedir. Eklenen “-teen” On manası taşımaktadır. 20 ve 99 arasında bulunan tüm sayılar aynı kurala bağlı olarak kullanılmaktadır. Bu kurala göre sayılar büyükten küçüğe doğru okunmaktadır. 21- twenty - one (tıventiy van), 57- fifty – seven(faytiy sevın) şeklinde okunmaktadır. Yani ilk önce yirmi sonra bir okunmaktadır. İngilizce sayı kuralları mantık çerçevesinde yürütülmektedir. Kural pratiğini öğrendikten sonra sayıları öğrenmek daha kolay olmaktadır.

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