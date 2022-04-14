1'den 50'ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir? İngilizce 1'den 50'ye Kadar Sayıların Okunuşları Ve Yazılışları

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İngilizce 1’den 50’ye kadar olan sayıları öğrenebilmenin en kolay yolu sayı kurallarını öğrenmektir. İngilizce de 1- 12 arası sayılar kuralsız olup ezberlenmesi gerekmektedir. 13’den 19’a kadar olan sayıların ilk, birler basamağında bulunan sayıların sonuna “-teen” eki getirilmelidir. Sayıların sonuna getirilen “-teené eki “on” anlamı taşımaktadır.

1’den 50’ye Kadar İngilizce Sayılar Nelerdir?

Birden 50’ ye kadar olan sayılar şöyledir.

0- zero(zirou),

1- one(van),

2- two(tu),

3- three (tıri)

4- Four (for),

5 – five(fayf),

6- six (sixs),

7- seven (sevın),

8- eight (eyt),

9- nine(nayn),

10- ten (ten),

11- eleven(elevın),

12 -twelve(tüvelf),

13- thirteen(törtiin),

14- Fourteen(fortiin),

15 – fifteen(fiftiin),

16- sixteen(sixtiin),

17- seventeen (sevınteen),

18- eighteen(eytiin),

19- nineteen(naynteen),

20- twenty(tüventi),

21- twenty -one(tüventi van),

22- twenty –two( tuventi tu),

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23- twenty three/tüventi tırii),

24- twenty four(tüventiy for),

25- twenty five(tüventi fayf),

26- twenty six(tüventi siks),

27- twenty seven(tüventi sevın),

28- twenty eight( tüventi eyt),

29- twenty nine(tüventi nayn),

30- thirty(törtiy),

31- thirty one(törtiy van),

32- thirty two(törtiy tu),

33- thirty three (törtiy tırii),

34- thirty four (törtiy for),

35- thirty five(törtiy fayf),

36- thirty six (törtiy siks),

37- thirty seven (törtiy sevın),

38- thirty eight (törtiy eyt),

39- thirty nine (törtiy nayn),

40- forty (fortiy),

41- forty one (forti van),

42- forty two (fortiy tu),

43- forty tree (fortiy tree),

44- forty four (forty for),

45- forty five (forti fayf),

46- forty six (forty siks),

47- forty seven (fortiy sevın),

48- forty eight (fority eyt),

49- forty nine (fortiy nayn),

50- fifty (fiftiy)

İngilizce 1’ den 50’ ye Kadar Sayıların Okunuş Ve Yazılışları

İngilizce dilinde sayıların okunuş ve yazılışları farklı kurallara bağlıdır. 0 – 9 arası sayıları öğrenerek işi kolaylaştırabilirsiniz. Sayı kuralları 0 – 12 arasında bulunmamaktadır. 13 ile 19 sayıları arasında, birler basamağı sayılarının sonuna “-teen” eklenmesi gerekmektedir. Eklenen “-teen” On manası taşımaktadır. 20 ve 99 arasında bulunan tüm sayılar aynı kurala bağlı olarak kullanılmaktadır. Bu kurala göre sayılar büyükten küçüğe doğru okunmaktadır. 21- twenty - one (tıventiy van), 57- fifty – seven(faytiy sevın) şeklinde okunmaktadır. Yani ilk önce yirmi sonra bir okunmaktadır. İngilizce sayı kuralları mantık çerçevesinde yürütülmektedir. Kural pratiğini öğrendikten sonra sayıları öğrenmek daha kolay olmaktadır.