18 kurumdan eğitime destek

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İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge birimi tarafından hazırlanan projeler; tüm paydaşların katılımıyla Manisa Öğretmenevi’nde ‘Eğitim İşbirliği Protokolü’ adı altında imzalandı. Vali Erdoğan Bektaş’ın başkanlığında 18 kurumun katılımıyla imzalanan protokol kapsamında; Manisa’daki eğitim kurumlarında kurumsal kapasitenin arttırılması, insan kaynaklarının verimli kullanılması ve eğitimde yeni yaklaşımların paylaşılması ile ilgili ortak çalışma alanları belirlendi.

“Destek sözü imzada kalmasın”

Kentteki kuruluşlar ile sivil toplum örgütlerinin aktif rol oynamasını istediklerini dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Altınsoy, "Destek sözü imzada kalmasın. Yaptığımız işlerdeki katma değer şehrimize geri dönecek. Altı temel projeyi kurumların desteğiyle hayata geçireceğiz. ‘Hem meslek hem destek’ projesiyle mesleki eğitimdeki gençlerin kenar mahalledeki okulların çocuklarının saç bakımlarıyla başlıyoruz. Bu projede gençler ekonomik durumu kötü olan çocukların saç bakımlarını ve okullardaki onarım çalışmaları yapılacak. Bu çalışmaların hepsi sizlerin desteğiyle yapılacak" dedi.

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Öğrenciler rehber olacak

Kurumların destek vereceği projelerden ‘Şehrim Benim Evim’de kent için öğrencilere rehberlik eğitimi verileceğini belirten İl Müdürü Altınsoy, "Manisa’yı tanıtmak için rehber sıkıntısı yaşıyoruz. Öğrencilerimizden gönüllü rehberler yetiştireceğiz. Projelerin uygulanması kurumların sorumluluk almasını istiyoruz" diye konuştu.

Destek veren kuruluşlar

Manisa Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Yunusemre Belediyesi, Şehzadeler Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Hizmetleri İl Spor Müdürlüğü, Manisa Aile ve Soysal Politikalar İl Müdürlüğü, Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Manisa Ticaret Odası, Celal Bayar Üniversitesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Manisa Çalışma ve İş Kurumu, Manisa Türk Dili Edebiyatı Derneği, Ümmühan Elginkan Vakfı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Memur-Sen Memur Sendikaları Konfederasyonu Şubesi.