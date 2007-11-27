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18 Aralık’ta 10 bin öğretmen atanacak

18 Aralık’ta 10 bin öğretmen atanacak

Öğretmenler Günü, dün tüm Türkiye’de törenlerle kutlandı. Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, 24 Kasım öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenlere atama müjdesi verdi.

Çelik, Ankara Valisi Kemal Önal ve MEB bürokratları dün öğretmenler günü nedeniyle düzenlenen törene katıldılar. Çelik, beklenen 10 bin öğretmen atamasının 18 Aralık’ta yapılacağını söyledi. Bu atamayla 2007 yılı içerisindeki öğretmen mevcudu 640 bin olacak. Çelik ve Ankara Valisi Kemal Önal, 81 ilden gelen öğretmen temsilcilerini önceki gece ’Beyaz Melek’ filmine götürdü. Öğretmen temsilcilerini dün de TBMM Başkanı Köksal Toptan kabul etti. Türkiye’nin ilk kadın öğretmenlerinden Refet Angın’a tedavi gördüğü hastanede Türk Böbrek Vakfı tarafından ’Asrın Öğretmeni Ödülü’ verildi. Ödül plaketini İstanbul Valisi Muammer Güler’in eşi Neval Güler’den alan Refet Angın, gençlere Atatürk’ün izinden gitmelerini öğütledi.
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