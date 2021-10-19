177 neyin numarası, hangi durumlarda aranır ve ne işe yarar? 177 hattı saatleri nedir ve ücretli midir?

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Pek çok kişi tarafından merak edilen sabit ve acil numaralar içerisinde 177 geliyor. Aynı zamanda günlük yaşamda ya da televizyonda çok sık duyulan standart bir numara olduğunu da eklemek mümkün.

177 Neyin Numarası ve Hangi Durumlarda Aranır?

177 numarası yangın ve ihbar hattıdır. Daha doğrusu orman yangınları için kullanılan sabit numara olduğunu söylemek mümkün. Herhangi bir orman yangını söz konusu olduğu vakit, 177 numarası aranmaktadır.

177 Hattı Ne İşe Yarar?

Ülke çapında olası orman yangınları söz konusu olduğu vakit 177 hattı aranır. Böylece itfaiye başta olmak üzere ilgili kurumlar bölgeye ulaşım sağlayarak yangını kısa süre içerisinde söndürür.

177 Hattı Arama Saatleri Nedir?

177 hattı arama saatleri 7/24 hizmet vermektedir. Özellikle orman yangınları ile ilgili destek birimi olduğu için, gece gündüz hizmet sağlayan bir sabit hattır. Mutlaka yaşanabilecek orman yangınları için hemen 177 numarası aranmalıdır.

177 Hattını Aramak Ücretli ya da Ücretsiz midir?

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Yangın ormanları konusunda 177 hattı aranırken herhangi bir şekilde ücret ödenmez. Acil durumlar arasında bulunan bir numara olduğu için, 7/24 ücretsiz alınabilir.