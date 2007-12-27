17 üniversite 1 üniversite etmiyor

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bu yıl 17 ilde üniversite kurulmasını öngören kanun tasarısı bu yıl Mart ayında kabul edilerek yürürlülüğe girdi. Karaman, Ağrı, Sinop, Siirt, Nevşehir, Karabük, Kilis, Çankırı, Artvin, Bilecik, Bitlis, Kırklareli, Osmaniye, Bingöl, Muş, Mardin ve Batman'da kurulan üniversitelerin bütçesi ise güdük kaldı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 81 ile üniversite kurmakta kararlı olduğunu her fırsatta belirtmesine karşın, yeni kurulan üniversitelere bütçeden ayrılan pay çok düşük oldu. 2008 yılı bütçesinde en büyük payı alan kurumlardan MEB, yeni kurulan 17 üniversiteye 65 milyon YTL’si personel gideri olmak üzere toplam 150 milyon 221 bin YTL bütçe ayırdı. Bütçe içerisinde mal ve hizmet alımı için ise 47 milyon YTL pay bulunuyor.

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BÜTÇEDEN EN AZ PAY MARDİN ÜNİVERSİTESİ’NE

Yeni kurulan üniversiteler arasında ise en büyük payı 14 milyon 124 bin YTL ile Karabük Üniversitesi alırken, Bilecik Üniversitesi 12 milyon 468 bin YTL pay aldı. Mardin Artuklu Üniversitesi ise sadece 4 milyon 760 bin YTL pay alarak bütçeden en az pay alan üniversite oldu.

YENİ ÜNİVERSİTELERİN TOPLAM BÜTÇESİ BİR ÜNİVERSİTE ETMİYOR

İstanbul Üniversitesi bütçeden 449 milyon YTL pay alırken, Hacettepe Üniversitesi 319 milyon YTL, Marmara Üniversitesi 206 milyon YTL, ODTÜ 202 milyon YTL, Selçuk Üniversitesi 214 milyon YTL, Gazi Üniversitesi 297 milyon YTL, Ankara Üniversitesi 304 milyon YTL, Dokuz Eylül Üniversitesi 208 milyon YTL, Ege Üniversitesi ise 263 milyon YTL pay alıyor. Yeni kurulan 17 üniversitenin bütçeden aldığı toplam pay; bu üniversitelerin bütçesinin yanına bile yaklaşamıyor.

YÖK, KADRO OLMAMASI NEDENİYLE ÜNİVERSİTE KURULMASINA KARŞIYDI

Yükseköğretim Kurulu’nun, 9 Aralık 2003- 9 Aralık 2007 tarihlerini kapsayan “Faaliyet Raporu”nda da YÖK ve Üniversitelerin bütçesinin, MEB bütçesi içindeki payının son dört yılda yüzde 25’den yüzde 20’ye düşürüldüğü bildirilmişti. Raporda; üniversite, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokul sayılarındaki artışa rağmen 2008 bütçesindeki artış oranının, geçen yıl olduğu gibi yüzde 11 civarında olduğu vurgulanmıştı. Raporda, YÖK’ün üniversite açılacak kadro olmadığı gerekçesiyle üniversite açılmasını desteklemediği, YÖK’ün bu görüşüne rağmen, 2006'da 15, 2007'de 17 olmak üzere 32 devlet üniversitesi açıldığı anımsatılmıştı. Raporda; üniversite, fakülte, yüksekokul, ve öğrenci sayılarındaki artışa karşılık üniversitelerin akademik kadrolarında aynı oranda artışın sağlanamadığı belirtilmişti.