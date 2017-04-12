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17 Nisan okullar tatil mi? Resmi tatil mi olacak?

#17 Nisan#Okullar Tatil Mi#Referandum Sonrası Okullar Tatil Mi
17 Nisan okullar tatil mi Resmi tatil mi olacak

17 Nisan okullar tatil mi sorusu, öğrenim gören milyonlarca öğrenci tarafından araştırılmaya devam ediyor. Referandum nedeniyle okulların tertip ve düzeninin bozulması, öğretmenlerin aktif olarak görevde yer almasının ertesi gün için sıkıntı yaratacak olması nedeniyle, 17 Nisan okullar tatil olacak mı soruları gündeme getirildi. Peki, öğrencileirn merak ettiği gibi 17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın açıklamaları ve detayları

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17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı soruları yüz binlerce öğrenci tarafından merak edilen konular arasında gündemdeki yerini koruyor. Yaklaşan referandum öncesinde binlerce öğrenci okullar hakkındaki detayları merak ediyor. 17 Nisan pazartesi günü okulların tatil olmasıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta." dedi. Öğrenciler bu açıklamaların ardından daha da meraklandı. Peki, 17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil olacak mı? İşte, MEB tarafından yapılan açıklama

17 Nisan Pazartesi günü okullar tatil mi olacak sorusu, referandumun ertesi gününün tatil olup olmayacağını araştırdı. Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı konunun arasında 17 Nisan'da üniversiteler tatil olacak mı konusu da yer aldı. Sandık görevlisi olarak okullarda, görev başında olacak olan öğretmenler için açıklama yapan Milli eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bu konunun görüşülüp bir karara bağlandığını ve okulların 17 Nisan Pazartesi günü tatil edildiğini ifade etti.

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17 Nisan pazartesi günü okulların tatil olmasıyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "16 Nisan'da halk oylamasını yapıyoruz, sandık kurullarında birçok öğretmenimiz görev almakta. Sayımların sağlıklı olabilmesi için, yapılacak itirazların da yine sağlıklı şekilde neticelenebilmesi için, aynı zamanda okullarımızda düzenin sağlanması ve temizliğinin hakkıyla yerine getirilebilmesi için Başbakan'ımızın talimatıyla 17 Nisan'ı tatil etme kararı aldık" dedi.

Öte yandan üniversite öğrencileri tarafından merak edilen 17 Nisan'da üniversiteler tatil mi sorusuna ise henüz bir açıklama getirilmedi.

 

 

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#17 Nisan#Okullar Tatil Mi#Referandum Sonrası Okullar Tatil Mi

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